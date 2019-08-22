Trabzonspor, Atina'dan avantajlı skorla dönebilecek mi? Rakip AEK, iddaa'da TEK MAÇ...
UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinin play-off turunda AEK Atina'yla karşılaşacak olan Trabzonspor'u Yunanistan'da neler bekliyor? Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinin play-off turunda temsilcimiz Trabzonspor, ilk maçında Yunanistan deplasmanında AEK Atina ile karşı karşıya gelecek.
- Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ilk maç, Yunan ekibinin cezası sebebiyle seyircisiz oynanacak.
- Trabzonspor önceki turda Sparta Prag’ı elerken, AEK Atina ise Romanya ekiplerinden Craiova’yı kupa dışına itti.
- Bakasetas’ı Alanyaspor’a satan AEK, kiralık sözleşmeleri biten 21 gollü Ponce ve 6 gollü Boye de takımdan ayrıldı.
- Kadrolarını ise Roma’dan Verde, Antwerp’ten Simao, Larissa’dan Deletic, Norwich’ten Oliveira, Sporting Lizbon’dan Geraldes ve Anderlecht’ten Vranjes takviyeleriyle güçlendirdiler.
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Önceki turda Sparta Prag’ı eleyen Trabzonspor, yeni sezonda yaptığı transferlerle umut veriyor. Özellikle Alexander Sörlöth attığı gollerle dikkat çekti. Norveçli forvet çıktığı 3 maçı da boş geçmedi. Sosa, Mikel, Abdülkadir Parmak, Abdulkadir Ömür, Nwakaeme ve Ekuban’lı kadrolarıyla can yakacaklar.
Maçın seyircisiz olması Trabzonspor adına büyük avantaj. AEK, ateşli o taraftarlarının desteğinden mahrum olacak. Bordo mavili takımımızın Yunanistan’dan avantajlı bir sonuçla dönmesini bekliyorum. TEK MAÇ'ta temsilcimiz yenilmez.
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