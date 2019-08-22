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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.08.2019 - 03:45, Son Güncelleme:

Trabzonspor, Atina'dan avantajlı skorla dönebilecek mi? Rakip AEK, iddaa'da TEK MAÇ...

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Trabzonspor, Atina'dan avantajlı skorla dönebilecek mi? Rakip AEK, iddaa'da TEK MAÇ...

UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinin play-off turunda AEK Atina'yla karşılaşacak olan Trabzonspor'u Yunanistan'da neler bekliyor? Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...

AEK ATİNA - TRABZONSPOR

UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinin play-off turunda temsilcimiz Trabzonspor, ilk maçında Yunanistan deplasmanında AEK Atina ile karşı karşıya gelecek.

- Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ilk maç, Yunan ekibinin cezası sebebiyle seyircisiz oynanacak.

- Trabzonspor önceki turda Sparta Prag’ı elerken, AEK Atina ise Romanya ekiplerinden Craiova’yı kupa dışına itti.

- Bakasetas’ı Alanyaspor’a satan AEK, kiralık sözleşmeleri biten 21 gollü Ponce ve 6 gollü Boye de takımdan ayrıldı.

- Kadrolarını ise Roma’dan Verde, Antwerp’ten Simao, Larissa’dan Deletic, Norwich’ten Oliveira, Sporting Lizbon’dan Geraldes ve Anderlecht’ten Vranjes takviyeleriyle güçlendirdiler.

Trabzonspor, Atinadan avantajlı skorla dönebilecek mi Rakip AEK, iddaada TEK MAÇ...

MİSLİ.COM İDDAA YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Önceki turda Sparta Prag’ı eleyen Trabzonspor, yeni sezonda yaptığı transferlerle umut veriyor. Özellikle Alexander Sörlöth attığı gollerle dikkat çekti. Norveçli forvet çıktığı 3 maçı da boş geçmedi. Sosa, Mikel, Abdülkadir Parmak, Abdulkadir Ömür, Nwakaeme ve Ekuban’lı kadrolarıyla can yakacaklar.

Maçın seyircisiz olması Trabzonspor adına büyük avantaj. AEK, ateşli o taraftarlarının desteğinden mahrum olacak. Bordo mavili takımımızın Yunanistan’dan avantajlı bir sonuçla dönmesini bekliyorum. TEK MAÇ'ta temsilcimiz yenilmez.

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Trabzonspor'un 2000 doğumlu genç yıldızı Behlül Aydın'ı izleyelim...

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