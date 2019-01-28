"Trabzonspor-Ankaragücü" biletleri satışa çıktı
Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
2 Şubat Cumartesi günü Medical Park Stadyumu'nda, saat 16.00'da başlayacak olan mücadelenin bilet fiyatları şöyle:
Kategori 6 (Kale Arkaları) 20 TL
Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL
Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL
Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL
Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL
Kategori 1 (Batı 1) 55 TL
VIP Silver 120 TL
VIP Gold 150 TL
Platinum A-C Blok 240 TL
Platinum B Blok 270 TL
Misafir Tribünü: 25 TL
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