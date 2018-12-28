Trabzonspor 6. haftadan sonra açıldı!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının ilk 6 haftasında 7 puanla 12. sırada yer alan Trabzonspor, 17. haftada sonunda ise 10 basamak birden çıkarak 29 puanla averajla ikinci sırada yer aldı. Sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olmasının ardından 12. sıraya gerileyen bordo-mavililer, söz konusu maçın ardından 6. sıraya kadar yükseldi. Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında 5-0 kaybeden Trabzonspor 10. sırada haftayı tamamlarken bu maçın ardından ise yükselişe geçti ve maç kaybetmedi. 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak ikinci yarı öncesi, rakiplerine 'şampiyonluk yarışı içinde bende varım' mesajını gönderdi.



Lider ile 6 puanlık fark

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 6'ya indiren Trabzonspor, ikinci devrenin ilk haftasında ise sahasında konuk edeceği rakibiyle 6 puan değerinde çok önemli bir maça çıkacak. Bu maç öncesi devre arasında iyi bir hazırlık dönemi geçirmeyi planlayan bordo-mavililerde, sakat oyuncular nedeniyle takıma yeni isimlerin katılması planlanıyor. Trabzonspor, sezon başında olduğu gibi devre arasında da transferde titiz ve cimri hareket edecek olan takımların başında geliyor. Öncelikli olarak mali tabloyu düzeltmeyi hedefleyen Karadeniz ekibi, 1461 Trabzon ve altyapıda yer alan oyunculardan A Takıma monte edecek.



Yeni yetenekler bekleniyor

Trabzonspor'da altyapıdan gelen oyuncuların ortaya koydukları performans ve takımda direk oynamalarıyla birlikte alınan başarılı sonuçlar gözleri buradan gelecek olan yeni oyunculara çevirmiş durumda. Yerli ve yabancı oyuncuların kaynaşmasıyla birlikte yakalanan aile ortamı, kısıtlı imkanlarla verilen zirve mücadelesi ikinci yarı öncesi Trabzonspor’un rakiplerine verdiği önemli bir mesaj.

En Çok Oynanan Bahis 209 Rangers - Celtic 3 2,5Üst 1,75 1613 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 209 Rangers - Celtic 3 13,30 %14,49 X3,10 %9,41 21,75 %76,09

Teknik Direktör Ünal Karaman, sezonun ilk yarısında eksiklik yaşadığı bölgelere takım içerisinden çözüm bulması, özellikle Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz gibi iki önemli oyuncunun yokluğunu his etmemesi devre arasında da aksaklık yaşanan bölgelere kendi öz kaynaklarından çözüm bulacağının en büyük sinyali olarak görülüyor. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'dan sonra Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen'in ilk on birde sahaya çıkması, bordo-mavili yönetiminde bu noktada iştahını artırmış durumda.



Satış olursa transfer gerçekleşebilir

Trabzonspor sezon başında uygulamaya koyduğu transfer politikasını devre arasında da aynı şekilde uygulamayı planlıyor. Bordo-mavili kulüp, Fabian Castillo, Matus Bero, Muhammet Beşir ve Okay Yokuşlu'dan ise toplam 9 Milyon 260 Bin Euro gelir elde etmişti. Karadeniz ekibi Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban , Majid Hosseini , Vahid Amiri ve Zargo Toure'nin tranfserlerine ise 2 Milyon 700 Bin Euro ödemişti.

Trabzonspor, kadro dışı bıraktığı ve bundan sonraki süreçte takıma tekrar dönmelerinin zor olarak gözüken Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın satışlarından önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor. 4 Ocak'ta başlayacak olan kış transfer döneminin açılmasıyla birlikte resmi teklifleri değerlendirecek olan bordo-mavili kulüp, bu oyunculardan veya takım içinde yer alan diğer oyunculara teklif gelmesi halinde oluşacak muhtemel gelir sonrası transfere gerçekleştirebilecek. Özellikle Onazi'nin sezonu kapatmasının ardından oluşan boşluğu ise Karadeniz ekibi ilk planda kendi öz kaynaklarında doldurma yoluna gidecek.

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