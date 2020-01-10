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Haber Giriş: 10.01.2020 - 15:02,Son Güncelleme:/

Trabzonspor 1-0 FK Partizani (Maç Özeti)

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Trabzonspor 1-0 FK Partizani (Maç Özeti)

Trabzonspor, devre arası hazırlık kampının ikinci hazırlık maçında FK Partizani'yi Alexander Sörloth'un attığı golle 1-0 devirdi.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, devre arası hazırlık kampının ikinci hazırlık maçında Arnavutluk temsilcisi FK Partizani'yi 1-0 mağlup etti.

Bordo mavili ekibe galibiyeti getiren tek golü 22. dakikada Alexander Sörloth kaydetti. FK Partizani ise müsabaka boyunca gol sevinci yaşayamadı.

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