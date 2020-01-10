Trabzonspor 1-0 FK Partizani (Maç Özeti)
Trabzonspor, devre arası hazırlık kampının ikinci hazırlık maçında FK Partizani'yi Alexander Sörloth'un attığı golle 1-0 devirdi.
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, devre arası hazırlık kampının ikinci hazırlık maçında Arnavutluk temsilcisi FK Partizani'yi 1-0 mağlup etti.
Bordo mavili ekibe galibiyeti getiren tek golü 22. dakikada Alexander Sörloth kaydetti. FK Partizani ise müsabaka boyunca gol sevinci yaşayamadı.
Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...
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