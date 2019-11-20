Tottenham'da Jose Mourinho sesleri!
Manchester United defterini kapattığı 2018 Aralık'tan bu yana takım çalıştırmayan Jose Mourinho, Tottenham'da Mauricio Pochettino'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunun en büyük adayı konumunda.
Spor Arena Dış Haberler | Mauricio Pochettino'nun görevine son veren Tottenham, Jose Mourinho ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
The Guardian'da yer alan habere göre; Tottenham Başkanı Daniel Levy, Portekizli teknik adama teklif götürdü ve Jose Mourinho da yeniden Premier Lig'de çalışmaya sıcak bakıyor.
"Anlaşma yakın" başlığıyla servis edilen haberde, başkan Daniel Levy'nin deneyimli çalıştırıcıya olan hayranlığının da altı çizildi.
Jose Mourinho, 2018 Aralık'ta Manchester United ile yollarının ayrılmasının ardından herhangi bir takımı çalıştırmadı.
56 yaşındaki deneyimli teknik adamın ismi son olarak Niko Kovac'ın ardından Bayern Münih ile anılıyordu.
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