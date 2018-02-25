Tottenham kilidi geç açtı!
Crystal Palace ile Tottenham, İngiltere Premier Lig’in 28. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Tottenham’da Jan Vertonghen sakatlığı nedeniyle forma giymezken son dönemin formda ismi Heung-Min Son da maça yedek kulübesinde başladı.
Bütün büyük takımlara karşı olduğu gibi Tottenham karşısında da oyunu kendi yarı alanında kabul eden Palace, rakibine pek fazla net pozisyon şansı tanımadı ve hızlı hücumlarla etkili olmaya çalıştı.
Ancak Palace'ın direnişi 88'de püskürtüldü. 11. kornerde Harry Kane ile golü bulan Tottenham maçtan da 3 puanla ayrıldı.
Tottenham 55 puana yükselirken Palace 27 puanda kaldı.
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