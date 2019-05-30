Tottenham hedefe kilitlendi! Finale gelene kadar...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTottenham hedefe kilitlendi! Finale gelene kadar...
GeriFutbol Tottenham hedefe kilitlendi! Finale gelene kadar...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Kaynak: AA / Foto: Reuters
30.05.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Tottenham hedefe kilitlendi! Finale gelene kadar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tottenham hedefe kilitlendi! Finale gelene kadar...

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 1 Haziran Cumartesi günü Liverpool ile karşılaşacak Tottenham, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor.

İki İngiliz kulübünün finalde karşılaşacağı organizasyonda Tottenham, çıktığı 12 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Londra temsilcisi, bu maçlarda 20 gol attı, kalesinde ise 17 gol gördü.

Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino yönetiminde turnuvaya grup aşamasından dahil olan Tottenham, iyi bir başlangıç yapamadı. Inter'e 2-1, Barcelona'ya 4-2 kaybeden, PSV ile 2-2 berabere kalan İngiltere temsilcisi, ilk 3 maç sonunda B Grubu'nda sadece 1 puan toplayabildi.

Sonraki 3 karşılaşmasında PSV'yi 2-1, Inter'i 1-0 mağlup eden ve Barcelona ile 1-1 berabere kalan İngiltere temsilcisi, 8 puan ve averaj farkıyla grubunu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı.

- Zorlu rakipleri geçti

Son 16 turunda Almanya'nın Borussia Dortmund takımını iki maçta da zorlanmadan yenerek tur atlayan Tottenham, çeyrek finalde ise İngiliz ekibi Manchester City ile eşleşti. Yıldız oyuncusu Harry Kane'in sakatlandığı ilk maçı evinde 1-0 kazanan Tottenham, rövanşta 4-3 yenilmesine rağmen deplasmanda atılan gol avantajıyla tur atladı.

Yarı finalde turnuvanın flaş takımı Hollanda temsilcisi Ajax'a ilk maçta 1-0 yenilmesine rağmen rövanşı 3-2 kazanan Tottenham, yine deplasmanda atılan gol avantajıyla finalde Liverpool'a rakip oldu.

- Goller Kane ve Moura'dan

İngiliz ekibinin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü futbolcuları Harry Kane ve Lucas Moura oldu.

Tottenham'ın hücum yolundaki en etkili ismi konumundaki İngiliz golcü Kane ile Ajax karşısındaki rövanş maçında "hat-trick" yaparak takımını finale taşıyan Brezilyalı Moura, Şampiyonlar Ligi'nde 5'er kez ağları sarstı.

Londra ekibinin Güney Koreli yıldızı Son Heung-min Şampiyonlar Ligi'nde attığı 4 golle takımının başarısında önemli pay sahibi olurken, Christian Eriksen ve Fernando Llorente 2'şer, Erik Lamela ve Jan Vertonghen ise 1'er gole imza attı.

Tottenham'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

B Grubu Inter - Tottenham 2-1 0-1
B Grubu Tottenham - Barcelona 2-4 1-1
B Grubu PSV - Tottenham 2-2 1-2
Son 16 Tottenham - Borussia Dortmund 3-0 1-0
Çeyrek final Tottenham - Manchester City 1-0 3-4
Yarı final Tottenham - Ajax 0-1 3-2 

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Tottenham hedefe kilitlendi Finale gelene kadar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Tottenham hedefe kilitlendi! Finale gelene kadar...
Levent Bıçakcı yeniden UEFA Tahkim Kurulu'nda
İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı
Arda Turan'a piyango! Dünya devi...