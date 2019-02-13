"Tottenham-Dortmund" kapışması iddaa'da TEK MAÇ! Öne çıkan tercih...
iddaa'da "Günün Fırsatı" olarak "Tottenham-Dortmund" maçı seçildi ve bültende MBS3'ten MBS1'e çevrildi. Takımlardan son gelişmelere ve öne çıkan tercihe göz atalım...
- Harry Kane, Dele Alli ve Ben Davies kesin olarak yok.
- Eric Dier ve Erik Lamela iyileşti ama durumları maç saati netleşecek. Sol bek Danny Rose için de son karar henüz verilmedi. Pochettino'nun savunmanın solunu nasıl modifiye edeceği merak konusu...
- 4'lü savunma yapılıp sol bekte Jan Vertonghen tercihi gelebilir ya da 3'lü savunma yapılıp kalabalık orta sahanın solunda Kyle Walker-Peters denenebilir.
- Alman ekibinin Londra kafilesinde 5 isim yer almadı!
- Savunmanın tecrübeli isimleri Manuel Akanji ve Lukasz Piszczek'in yanı sıra, Marco Reus ve Paco Alcacer gibi önemli hücüum silahları evde bırakıldı. Soğuk algınlığına yakalanan orta sahanın alternatiflerinden Julian Weigl da kafilede yok.
- Tüm gözlerin Jadon Sancho üzerinde olacağını ön görmek zor değil... 2000 doğumlu İngiliz oyuncu, bu sezon 28 resmi maçta süre aldı, 21 gole katkı yaptı. (8 gol - 13 asist)
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