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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
13.02.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

"Tottenham-Dortmund" kapışması iddaa'da TEK MAÇ! Öne çıkan tercih...

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"Tottenham-Dortmund" kapışması iddaa'da TEK MAÇ! Öne çıkan tercih...

iddaa'da "Günün Fırsatı" olarak "Tottenham-Dortmund" maçı seçildi ve bültende MBS3'ten MBS1'e çevrildi. Takımlardan son gelişmelere ve öne çıkan tercihe göz atalım...

Tottenham

- Harry Kane, Dele Alli ve Ben Davies kesin olarak yok.

- Eric Dier ve Erik Lamela iyileşti ama durumları maç saati netleşecek. Sol bek Danny Rose için de son karar henüz verilmedi. Pochettino'nun savunmanın solunu nasıl modifiye edeceği merak konusu...

- 4'lü savunma yapılıp sol bekte Jan Vertonghen tercihi gelebilir ya da 3'lü savunma yapılıp kalabalık orta sahanın solunda Kyle Walker-Peters denenebilir.

Dortmund

- Alman ekibinin Londra kafilesinde 5 isim yer almadı!

- Savunmanın tecrübeli isimleri Manuel Akanji ve Lukasz Piszczek'in yanı sıra, Marco Reus ve Paco Alcacer gibi önemli hücüum silahları evde bırakıldı. Soğuk algınlığına yakalanan orta sahanın alternatiflerinden Julian Weigl da kafilede yok.

- Tüm gözlerin Jadon Sancho üzerinde olacağını ön görmek zor değil... 2000 doğumlu İngiliz oyuncu, bu sezon 28 resmi maçta süre aldı, 21 gole katkı yaptı. (8 gol - 13 asist)

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

İddaa Tahminleri - 13 Şubat 2019Nesine TV yorumcusu Berkuk Ünyay, 13 Şubat Çarşamba iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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