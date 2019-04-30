"Tottenham-Ajax" TEK MAÇ! Ev sahibinde kritik eksik...
Şampiyonlar Ligi’nde zorlu rakipleri geride bırakan Tottenham ile Ajax yarı final eşleşmesi ilk maçında Londra’da karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesi ev sahibinde çok önemli bir eksik var, işte detaylar...
- Çeyrek finalde Manchester City’yi kupa dışına iten Tottenham, Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez yarı final oynamaya hak kazandı.
- Yıllardır süregelen kadro istikrarını Premier Lig şampiyonluğu ile taçlandırmak isteyen Kuzey Londralılar, bu isteğini gerçekleştiremedi ancak bu defa önlerinde Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırma fırsatı belirdi.
- Bu sezon hiç transfer yapmayan Tottenham, buna rağmen gösterdiği performansla alkışı hak ediyor.
- Premier Lig’de bitime iki hafta kala 4 puanlık avantajla Şampiyonlar Ligi sıralamasında bulunan ev sahibi ekip artık tamamen Ajax eşleşmesine odaklanmış durumda.
- Takımın en önemli isimlerinden Harry Kane’in sakatlığı düzelse de henüz oynayabilecek durumda görünmüyor. Manchester City karşısında attığı gollerle takımına turu getiren Heung-Min Son ise cezalı durumda!
- İleri uçta Fernando Llorente'nin görev alması bekleniyor.
AJAX
- Son 16 turunda Real Madrid’i, çeyrek finalde ise Juventus’u eleyen Ajax, harikulade bir sezon yaşıyor.
- Bu yılı hem lig, hem de Şampiyonlar Ligi kupası ile kapatmak isteyen Hollanda ekibi, 1996-97 sezonundan sonra ilk kez yarı final heyecanı yaşayacak.
- Oynadığı futbolla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan konuk takım bir rüyayı gerçeğe dönüştürmek istiyor.
- Hafta sonu Hollanda Ligi maçları ertelendiği için dinlenme fırsatı da bulan Ajax’ta, Mazraoui haricinde önemli bir eksik bulunmuyor.
BU İSTATİSTİKLERE BAKMADAN GEÇMEYİN!
- Tottenham, evinde bu sezon çıktığı 5 Şampiyonlar Ligi maçının 4’ünü kazandı. (MS1)
- Tottenham’ın bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 10 maçın 6’sında, Ajax’ın ise 16 maçının 9’unda 2.5 goıl barajı aşıldı. (2.5 ÜST)
- Ajax, Şampiyonlar Ligi’nde bugüne kadar İngiliz takımlarıyla yaptığı 6 maçın sadece 1'inde galip gelebildi.
- Tottenham, bu akşamki mücadelenin hakemi Mateu Lahoz’un yönettiği Son 16 ilk maçında Dortmund’u mağlup etmişti.
MİSLİ.COM ÜYELERİNİN TERCİHİ NE?
Misli.com’da TEK MAÇ olarak oynanabilecek "Tottenham-Ajax" karşılaşmasına bahis yapan üyelerin %24’ü ev sahibi ekibin kazanacağı görüşünde. iddaa'da Tottenham galibiyetine 2,10 oran açıklanmış durumda.
Misli.com üyelerinin %17’lik bölümü ise mücadelenin gollü geçeceğini düşünüp 2.5 ÜST tercihini kuponlarına eklemiş, bu tercihin iddaa oranı ise 1,65!
MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI'DAN 17,00 ORAN!
Tottenham önceki turda en zor rakiplerden Manchester City'yi "deplasman golü kuralı" ile eledi. Harry Kane'in yokluğunda Heung-min Son ve Moura takımı sırtladılar ve onu aratmadılar ama bu kez Heung-min Son da cezalı. Bu tarz maçlarda ve bu tip iyi defanslara karşı rakibi yıpratan, seri şekilde adam geçen en iyi oyuncunun yokluğu çok aranacak.
Ajax ise mükemmel gidiyor. Juventus, Real Madrid derken yarı finale kadar geldiler. Takım oyunu konusunda çok başarılılar. Erik ten Hag harika takım yarattı.
Maçtaki tercihim beraberlik. TEK MAÇ açılmış olması nedeniyle ilk gol zamanı önerim 61-70 arası. iddaa oranı 17,00!
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Tottenham, Devler Ligi'nde önceki turda Manchester City'yi saf dışı bırakmıştı...
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