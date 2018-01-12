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Toshack: Yeniden Beşiktaş'ı çalıştırmak isterim

Fas’ın, Wydad FC kulübüyle yollarını ayıran Beşiktaş’ın eski teknik teknik direktörü John Benjamin Toshack, siyah beyazlı takımı yeniden çalıştırmak istediğini söyledi.

Hürriyet Haber
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Beşiktaş'ın eski teknik direktörü John Benjamin Toshack, siyah beyazlı takım hakkında konuştu. Galli hoca Beşiktaş'ı yeniden çalıştırmak istediğini söyledi.

İşte John Benjamin Toshack'ın açıklamaları:

Benim iki yılım Casablanca’da son derece iyi geçti. Fas Ligi’nde Vydad takımında mükemmel diyebileceğim bir dönemdi. İlk sezonumda şampiyon olduk. İkinci sezonda Afrika Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kadar yükseldik. Şimdi gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşünüyorum. Türkiye’nin en önemli takımlarından bir tanesinde çalıştım. Dönmeyi düşünebilirim. Beşiktaş’ta bulunduğum süreçte çok mutlu iki sezon geçirdim. Yaptıklarımız ile olumlu izler bıraktığımı düşünüyorum. Bana göre bu, ‘Yarım kalan bir aşk gibiydi’ diyebilirim. İleride bunu tamamlamak isterim.

- FANATİK -

Futbol

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