Torres Japonya macerasına kötü başladı!
Transfer sezonunda Atletico Madrid'den Japon ekibi Sagan Tosu'ya transfer olan Fernando Torres, ilk maçında sahadan yenik ayrıldı.
Japonya Ligi'nin 17. haftasında Fernando Torres'in formasını giydiği Sagan Tosu, evinde Vegalta Sendai'ye 1-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmada Veganda Sendai'ye galibiyeti getiren golü 87. dakikada Nishimura kaydetti.
İspanyol forvet Fernando Torres, 50. dakikada oyuna dahil oldu ve etkili bir performans sergileyemeyerek Japon taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.
Bu sonucun ardından, Sagan Tosu 17 haftası geride kalan Japonya Ligi'nde 14 puanla 17. sırada kaldı ve haftayı düşme hattında tamamladı. Konuk takım ise puanını 25'e yükseltti ve 7. sıraya yükseldi.
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