Torino'da tarihi gece! Juventus'un iddaa oranı düşüyor...
Amsterdam'da 1-1 biten ilk maçın rövanşında Juventus, Allianz Stadyumu'nda Ajax'ı ağırlıyor. Tarihi gece öncesi takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Hırvat forvet Mario Mandzukic, tecrübeli stoper Giorgio Chiellini ve Uruguaylı savunma oyuncusu Martin Caceres sakat.
- Stoper ikilisi olarak "Bonucci, Rugani" görmeyi bekliyoruz. Hücum hattında ise "Bernardeschi, Dybala, Ronaldo" üçlüsü görev yapacak.
- İlk olarak 1,55'ten açıklanan "Juventus kazanır" iddaa oranı, arka arkaya iki kere düşüş yaşadı ve şu an 1,45'ten oynanıyor!
- Bayern karşısında Müller'e yaptığı sert hareket dolayısıyla ilk maçta cezalı olan Nicolas Tagliafico, Torino deplasmanına da getirilmedi. Cezası sürüyor...
- Hafif sakatlığı bulunan Frenkie De Jong ise kafilede yer aldı, durumu maç saati netlik kazanacak.
- "Neres, Tadic, Ziyech" ile oluşturulan üçlü hücum hattı, 1-1 biten ilk maçta rakip kaleye toplam 9 şut çekmiş, 8 başarılı dripling yapmıştı.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Juventus, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 6 maçının sadece 2'sini kazanabildi. (0,2 ÇŞ / 1,94)
- Ajax, bu sezon deplasmanda oynadığı 7 Şampiyonlar Ligi maçının hiçbirini kaybetmedi. (3G-4B)
- Juventus, Allianz Stadyumu'ndaki son 5 resmi maçını kazandı. Bu 5 maçın 3'ü 2-3 gol aralığında sonuçlandı. (TGS 2-3 / 1,85)
MİSLİ.COM YAZARI CENGİZ İZMİTLİ NE DİYOR?
Allianz Arena, Estadio da Luz, Spyros Louis ve Santiago Bernabeu... Ajax'ın son 4 ŞL maçından gururla ayrıldığı stadyumlar!
%61 topla oynama, 19 şut ama 1-1 biten ilk maç sonrası futbolun adaleti varsa, ki bilirsiniz yoktur, Torino'da turu geçen tarafın Ajax olmasını dilerim. Uzun bir gece bizleri bekliyor, 5,50 iddaa oranıyla 1-1 skor denedim...
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