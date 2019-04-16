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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.04.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Torino'da tarihi gece! Juventus'un iddaa oranı düşüyor...

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Torino'da tarihi gece! Juventus'un iddaa oranı düşüyor...

Amsterdam'da 1-1 biten ilk maçın rövanşında Juventus, Allianz Stadyumu'nda Ajax'ı ağırlıyor. Tarihi gece öncesi takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...

JUVENTUS

- Hırvat forvet Mario Mandzukic, tecrübeli stoper Giorgio Chiellini ve Uruguaylı savunma oyuncusu Martin Caceres sakat.

- Stoper ikilisi olarak "Bonucci, Rugani" görmeyi bekliyoruz. Hücum hattında ise "Bernardeschi, Dybala, Ronaldo" üçlüsü görev yapacak.

- İlk olarak 1,55'ten açıklanan "Juventus kazanır" iddaa oranı, arka arkaya iki kere düşüş yaşadı ve şu an 1,45'ten oynanıyor!

AJAX

- Bayern karşısında Müller'e yaptığı sert hareket dolayısıyla ilk maçta cezalı olan Nicolas Tagliafico, Torino deplasmanına da getirilmedi. Cezası sürüyor...

- Hafif sakatlığı bulunan Frenkie De Jong ise kafilede yer aldı, durumu maç saati netlik kazanacak.

- "Neres, Tadic, Ziyech" ile oluşturulan üçlü hücum hattı, 1-1 biten ilk maçta rakip kaleye toplam 9 şut çekmiş, 8 başarılı dripling yapmıştı.

Torinoda tarihi gece Juventusun iddaa oranı düşüyor...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Juventus, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 6 maçının sadece 2'sini kazanabildi. (0,2 ÇŞ / 1,94)

- Ajax, bu sezon deplasmanda oynadığı 7 Şampiyonlar Ligi maçının hiçbirini kaybetmedi. (3G-4B)

- Juventus, Allianz Stadyumu'ndaki son 5 resmi maçını kazandı. Bu 5 maçın 3'ü 2-3 gol aralığında sonuçlandı. (TGS 2-3 / 1,85) 

MİSLİ.COM YAZARI CENGİZ İZMİTLİ NE DİYOR?

Allianz Arena, Estadio da Luz, Spyros Louis ve Santiago Bernabeu... Ajax'ın son 4 ŞL maçından gururla ayrıldığı stadyumlar!

%61 topla oynama, 19 şut ama 1-1 biten ilk maç sonrası futbolun adaleti varsa, ki bilirsiniz yoktur, Torino'da turu geçen tarafın Ajax olmasını dilerim. Uzun bir gece bizleri bekliyor, 5,50 iddaa oranıyla 1-1 skor denedim...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

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