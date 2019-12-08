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Futbol
AA
08.12.2019 - 19:28, Son Güncelleme:

Tomas: Her şeyi yapıyoruz, gol atamıyoruz

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Tomas: Her şeyi yapıyoruz, gol atamıyoruz

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Süper Lig'in 14. haftasında sahalarında 3-1 mağlup oldukları Trabzonspor maçıyla ilgili, "Maalesef gole kadar her şeyi yapıyoruz ama gol atamıyoruz." dedi.

Stjepan Tomas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları galibiyetten dolayı Trabzonspor'u tebrik etti. Tomas, karşılaşmaya çok kötü başladıklarını, ilk basit hatada gol yediklerini dile getirerek, ardından beraberliği yakalamalarına karşın yine basit hatadan ikinci golü kalelerinde gördüklerini belirtti.

İlk yarının son dakikasında yedikleri golle devreye 3-1 geride girdiklerini anlatan Tomas, "İkinci yarı çok iyi reaksiyon gösterdik. Baskılı ve önde oynadık. Maalesef gole kadar her şeyi yapıyoruz ama gol atamıyoruz. Bunu da çözeceğiz. Takımımız 90 dakika mücadele ediyor, pes etmiyor. Ondan da memnunum." ifadelerini kullandı.

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