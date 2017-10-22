Tolgay Arslan'ın milli heyecanı

Kartal’ın yıldız futbolcularının başında gelen Tolgay Arslan, yükselen form grafiğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Başakşehir karşılaşmasında da ilk 11’de olması beklenen Tolgay, bir yandan büyük bir heyecanla A Milli Takımımız’ın formasını giymeyi bekliyor.
FIFA’nın, A Milli seviyede 1-2 maç yapıp, daha sonra aday kadroya çağrılmayan oyunculara milli takım değiştirme hakkını verme ihtimali, Tolgay’a direkt değil ama dolaylı yoldan katkı sağlamış olacak. Ümit milli seviyede önce Türkiye, daha sonra da Almanya adına oynayan ancak hiç resmi maça çıkmayan tecrübeli futbolcunun dosyasının FIFA’da olduğu ve bu yıl sonuna kadar FIFA’nın, Tolgay’a izin vereceği öğrenildi. (Fanatik)