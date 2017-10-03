Tolga Zengin'den kavga açıklaması! 'Talisca'yı takipten...'

Siyah-beyazlı kalecinin kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

“Son birkaç gündür yaşanan tartışmalara ilişkin bir kaç cümle etmek isterim. Beşiktaş çok büyük bir ailedir. Aile içinde, kardeşler arasında zaman zaman tartışmalar olabilir ve biz biliriz ki bunlar her zaman tatlıya bağlanır. Bizim soyunma odasında yaşadığımız da budur. Kardeşler bazen birbirine darılır, sonra barışır. Konu medyada yer bulduğu gibi şiddetli ve trajik şekilde gelişmemiştir. Basit bir tartışma yaşanmış ve tatlıya bağlanmıştır. Beşiktaş çok büyük bir ailedir ve sorunlar bu camia içinde her zaman çözüme kavuşturulur. Bir de olaya benim adımın dahil olduğu bir nokta var; onu da açıklayayım. Benim sosyal medya kullanma alışkanlığımı hepiniz bilirsiniz. Instagram’a düzenli olarak giren biri değilim. Ara sıra sevdiğim fotoğraflar olunca paylaşıyorum, sonra da uzunca bir süre bakmıyorum.

Kamuoyunda Talisca’yı takipten çıkardığım haberleri dolaşınca uzunca bir aradan sonra girip kontrol ettim. Dedim ya düzenli bir sosyal medya kullanıcısı değilim. O an baktım ki ben Talisca’yı Instagram’da zaten hiç takip etmemişim ve zaten takip etmediğim bir arkadaşımı takipten çıkarmak gibi bir hareket içinde bulunmadım. Durum bu kadar basit. Bu sadece benim için değil, adı bu konuyla anılan diğer tüm takım arkadaşlarım için de geçerlidir. Ayrıca ben kaptanlığını yaptığım formanın, camianın bu kadar basit konularla tartışma konusu yapılmasına kendi adıma izin vermem. Herkes bilmelidir ki biz Beşiktaş olarak alınabilecek tüm kupalara, yaşanabilecek tüm başarılara talibiz ve bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Burada bireyler yoktur, BEŞİKTAŞ vardır. Saygılarımla...”