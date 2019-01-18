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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
18.01.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Tolga Zengin, siyah-beyazlı taraftarlara seslendi!

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Tolga Zengin, siyah-beyazlı taraftarlara seslendi!

Tolga Zengin, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulunarak siyah-beyazlı taraftarlara seslendi.

Beşiktaş’ın ligin ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı Antalya kampına götürülmeyen kaleci Tolga Zengin, taraftarlardan takıma destek olmalarını istedi.

Hiçbir zaman sırtındaki formanın kutsallığına ihanet etmediğini dile getiren tecrübeli kaleci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Benim futbol dışında bir tutkum olmadı hiç. Bu hayatta sahip olduğum her güzelliğin, her mutlu anın altında futbolun imzası var. Küçücük bir çocukken sokak aralarında hangi sevdayla bağlandıysam bu meşin yuvarlağa, hayatım boyunca da öyle devam etti. Belki de futbolu, hayatın kendisine çok benzediği için bu kadar sevdim. İnişleri, çıkışları, üzüntüleri, sevinçleri, başarıları ve başarısızlıklarıyla... Ben kariyerim boyunca bunların hepsini yaşadım. Pişmanlıklarım da oldu; ama her gece kafamı yastığa koyduğumda elimden gelenin en iyisini yapmış, terimin son damlasına kadar mücadele etmiş olmanın huzurunu yaşadım. Şampiyonluklar da gördüm, omuzlarda da taşındım, adıma tribünde şarkılar da söylendi, ıslıklandım da... Ama bir gün bile sırtımdaki formanın kutsallığına ihanet etmedim, başınızı öne eğdirecek bir hareket yapmadım. Çünkü ben futbolu sokaklarda, tertemiz duygularla sevdim. Futbolcular, profesyoneller, yöneticiler... Biz bugün varız yarın yokuz; baki olan her şartta bu kutsal formanın arkasında olan camiadır. Büyük Beşiktaş taraftarı, kaptanınız olarak sizden tek bir ricam var; müthiş karakterlerden, bu formanın ağırlığının farkında olan çocuklardan kurulu bu takımın arkasında olun, koşulsuz destek verin, düştükleri zaman ayağa siz kaldırın. Hak edilen şampiyonluk sizin desteğinizle gelecek çünkü. Tek yürek olursak aşamayacağımız engel yok bizim. Çünkü biz birlikte daha güzeliz."

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