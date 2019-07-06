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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
06.07.2019 - 17:36, Son Güncelleme:

Tire 1922 Spor’un adı ’Buca Futbol Kulübü’ oldu!

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Tire 1922 Spor’un adı ’Buca Futbol Kulübü’ oldu!

TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta geçen sezon Play-Off oynayan Tire 1922 Spor’un başkanlığını Mutlu Sarayköylü’den devralan Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, kulübün adını Buca Futbol Kulübü (Buca FK) olarak değiştirdi.

Haziran ayında Tire’nin haklarını devraldıktan sonra ilk etapta kulübün ilçeden taşınmayacağını, adının değişmeyeceğini duyuran Aktaş, fikrini değiştirip isim ve ilçe değişikliğine gitti. Buca Futbol Kulübü’nün Bucaspor’un Kaynaklar Tesisleri’nde çalışıp, maçlarını da Yeni Buca Stadı’nda oynayacağı öğrenildi. Geçen sezon dev borç yüküyle Bölgesel Amatör Lig’e düşen bir dönemin Süper Lig temsilcisi Bucaspor’un da yoluna amatörde devam edeceği iddia edildi.

Renkleri Bucaspor gibi sarı-lacivert olacak Buca FK, Bucaspor’un üzerinde üzüm salkımı resmi olan tarihi armasının benzerini kullanacak. Transfer harekatına da girişen Buca FK’da Cihan Aktaş’ın takımı son olarak geçen sezon kısa bir dönem Büyükçekmece Tepecikspor’u çalıştıran Fethi Çokkeser’e emanet ettiği belirtildi. Buca FK’yı şampiyonluğa oynatmayı planlayan Aktaş, resmi sosyal medya hesabından 8 transferi birden açıkladı. İç transferde geçen sezon da Tire 1922’de oynayan Gökhan Erdöl ve Berke Bıyık’la anlaştıklarını duyuran Cihan Aktaş, dış transferde ise Menemenspor’dan Mustafa Şen, Karagümrük’ten Benjamin Fuchs, Hekimoğlu Trabzon’dan Cafercan Aksu, Pazarspor’dan Ceyhun Demircan, Göztepe’den İsmail Köse ve Uşakspor’dan Tayfur Emre’yi renklerine bağladıklarını belirtti.

60 MİLYONLUK STAT SAHİPSİZ KALDI

Tire 1922’nin adının Buca FK olarak değiştirmesiyle Tire’de henüz 1 yıl önce açılan yeni stadın akıbeti de belirsizliğe gömüldü. Dönemin Tire Belediyesi yönetiminin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin büyük desteğiyle 60 milyon TL’nin üzerinde maliyetle yaptırdığı 15 bin kişilik UEFA standartlarındaki stat atıl kaldı. Tire’de yeni belediye meclisi, eski belediye başkanı olan Tayfur Çiçek’in adını taşıyan stadın ismini geçen nisan ayında Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı olarak değiştirmişti. Yıllardır stadyum konusunda büyük sıkıntı çeken İzmir’de, merkeze uzak Tire’de belediyelerin kaynaklarıyla yapılan stadın 1 yıl içinde akıbetinin belirsiz hale gelmesi sosyal medyada taraftarları isyan ettirdi. Tire’nin stadının maliyetinin yüzde 75’ini İzmir Büyükşehir Belediyesi, yüzde 25’ini ise Tire Belediyesi karşılamıştı. Statta ilk maç 15 Nisan 2018’de oynandı. İlçede başka profesyonel kulüp bulunmuyor.

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Tire 1922 Spor’un adı ’Buca Futbol Kulübü’ oldu

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