« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Theo Walcott resmen Everton'da

Theo Walcott resmen Everton'da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Arsenal'den Theo Walcott'u 2021 yılına kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

 Everton, Arsenal'den Theo Walcott'u 2021 yılına kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

Milli oyuncumuz Cenk Tosun'un takımı Everton'dan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. İngiliz kanat oyuncusu, "Everton'a geldim, çünkü kulübü bir sonraki seviyeye taşımak istiyorum. Hayatımda yeni bir sayfa açtığım için çok heyecanlıyım. Everton yeni bir sayfa için doğru adres" açıklamasını yaptı.

Theo Walcott, 2006 yılında Arsenal'e transfer olurken, 12 yıllık Londra kariyerinde 3 FA Cup, 2 İngiltere Süper Kupası şampiyonluğu kazandı.

Premier League

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ