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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol TFF'ye isyan etti! Şenol Güneş patladı...
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Sıradaki Haber: "Yenilmez" teknik adamların mücadelesi!

Futbol
09.02.2018 - 09:36, Son Güncelleme:

TFF'ye isyan etti! Şenol Güneş patladı...

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Karabük maçından sonra 1 ayda çok kritik 8 karşılaşmaya çıkacak Beşiktaş’ta, Şenol Güneş TFF’ye tepki gösterdi. Yönetime dert yanan kurt hocanın “Münih dönüşü derbi, 3 gün sonra da kupada yine Fenerbahçe maçı var. Bu kadarı plansızlığın da ötesinde art niyet” dediği öğrenildi.

Süper Lig’de yarın Karabükspor’u konuk edecek olan Beşiktaş, sonrasında çok zorlu bir sürece giriyor. 1 aylık periyotta Kartal’ın 3 kulvarda çıkacağı 8 maçta adeta kaderi çizilecek.

En Çok Oynanan Bahis
  • 122Beşiktaş - Karabükspor
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Özellikle Bayern Münih deplasmanı dönüşündeki program, teknik direktör Şenol Güneş’i tedirgin ediyor. Bu konuda yönetime dert yanan tecrübeli hocanın, “Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig fikstürü çok önceden belli. Futbol Federasyonu da kupa programını buna göre yapacak! Almanya dönüşü derbi maçımız var, 3 gün sonra da kupada yine Fenerbahçe ile karşılaşıp, ardından Trabzonspor deplasmanına gideceğiz... Bir sürü zaman varken, kupa maçının araya girmesi plansızlığın ötesinde art niyet. Sadece Beşiktaş değil, her takım için adaletsizlik var” dediği öğrenildi.

İKİ DERBİ DE İÇ SAHADA
Beşiktaş’ın, Türkiye Kupası yarı Final ilk maçında Fenerbahçe ile 28 şubat veya 1 Mart’ta oynaması beklenirken, ligdeki Trabzonspor karşılaşması ise 4 Mart’ta. Toplamda 8 maçlık periyotta Beşiktaş hem lig, hem kupa hem de şampiyonlar Ligi’nde kopma yaşayabilir.

Şenol Güneş’in özellikle ligde zirveden uzaklaşmamak adına kupadaki Fenerbahçe mücadelesinde rotasyona gidebileceği öğrenilirken, en büyük avantaj ise ezeli rakiple farklı kulvarlarda yapılacak her iki maçın da Vodafone Park’ta oynanacak olması. (Fanatik)

 

Mainz'ı kupada kendi oyuncuları yaktı!

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