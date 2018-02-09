TFF'ye isyan etti! Şenol Güneş patladı...
Karabük maçından sonra 1 ayda çok kritik 8 karşılaşmaya çıkacak Beşiktaş’ta, Şenol Güneş TFF’ye tepki gösterdi. Yönetime dert yanan kurt hocanın “Münih dönüşü derbi, 3 gün sonra da kupada yine Fenerbahçe maçı var. Bu kadarı plansızlığın da ötesinde art niyet” dediği öğrenildi.
Süper Lig’de yarın Karabükspor’u konuk edecek olan Beşiktaş, sonrasında çok zorlu bir sürece giriyor. 1 aylık periyotta Kartal’ın 3 kulvarda çıkacağı 8 maçta adeta kaderi çizilecek.
Özellikle Bayern Münih deplasmanı dönüşündeki program, teknik direktör Şenol Güneş’i tedirgin ediyor. Bu konuda yönetime dert yanan tecrübeli hocanın, “Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig fikstürü çok önceden belli. Futbol Federasyonu da kupa programını buna göre yapacak! Almanya dönüşü derbi maçımız var, 3 gün sonra da kupada yine Fenerbahçe ile karşılaşıp, ardından Trabzonspor deplasmanına gideceğiz... Bir sürü zaman varken, kupa maçının araya girmesi plansızlığın ötesinde art niyet. Sadece Beşiktaş değil, her takım için adaletsizlik var” dediği öğrenildi.
İKİ DERBİ DE İÇ SAHADA
Beşiktaş’ın, Türkiye Kupası yarı Final ilk maçında Fenerbahçe ile 28 şubat veya 1 Mart’ta oynaması beklenirken, ligdeki Trabzonspor karşılaşması ise 4 Mart’ta. Toplamda 8 maçlık periyotta Beşiktaş hem lig, hem kupa hem de şampiyonlar Ligi’nde kopma yaşayabilir.
Şenol Güneş’in özellikle ligde zirveden uzaklaşmamak adına kupadaki Fenerbahçe mücadelesinde rotasyona gidebileceği öğrenilirken, en büyük avantaj ise ezeli rakiple farklı kulvarlarda yapılacak her iki maçın da Vodafone Park’ta oynanacak olması. (Fanatik)
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