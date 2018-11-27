TFFHGD'den TFF'ye destek mesajı!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
27.11.2018 - 10:34, Son Güncelleme:

TFFHGD'den TFF'ye destek mesajı!

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TFFHGD'den TFF'ye destek mesajı!

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, bugün yayınladığı mesaj ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun arkasında olduklarını açıkladı.

"Futbol Kamuoyunun Dikkatine" başlığıyla yapılan açıklama şu şekilde:

- Lig tarihimizde, günümüze kadar süregelen futbol oyununda, Hakemler olarak kulüplerimize, güzide kulüplerimizin değerli taraftarlarına karşı görev bilinci içerisinde tarafsızlık ilkelerinden ayrılmayarak görevimizi ifa etmekteyiz. Görevimizi ifa ederkende kurumsal kimliğe zarar verecek art niyetli yönetim anlayışının içinde hiçbir zaman olmadık ve olmayacağımızın bilinmesini isteriz.

- Takdir edersiniz ki lig tarihimizde bu düşüncede olan kişiler camiamızdan uzaklaştırılmış ve bunların bugün camiamız içerisinde olması da mümkün değildir. Kamuoyunun bildiği gibi 3 Temmuz sürecinde hiçbir arkadaşımızın yaşanılan süreçte olmaması en büyük kanıtımızdır. Fakat bugün 3 Temmuz sürecini yaşatanların boş durmadığı ve futboldada kaosa sürüklenmemizi istemektedirler.

- Hangi spor dalı olursa olsun bir sporcunun yetişmesi en az 8-10 yıl gerekmektedir. Bir hakeminde yetişmesi bu süreleri kapsamaktadır. Alınan saha sonuçlarında her hatada bir hakemi feda etmek önceliğimiz olmamakla beraber hatanında karşılığı Futbolun kendi kuralları içinde düşünülmelidir. Burada da Merkez Hakem Kuruluna görev düşmektedir.

- Yakın geçmişte soyunma odalarında hakemler alıkonularak, saldırıya ve hakaretlere maruz kalmış, tarafımızdan tasvip edilmeyen birçok yol denenmiş olmasına rağmen, bizler görev bilinci içerisinde görevimizi en iyi şekilde yapma çabasında olduk ve olmaktayız.

- Futbolun içinde her kategoride hatalar olmakta ve olacaktırda önemli olan artniyetli ve bir yerlerden talimatla olmamasıdır. Bugün dünya futbol hakemliğinde yeni bir sisteme geçilmektedir. Bu geçiş sürecinde elbette bizimde tasvip etmediğimiz hatalar olmaktadır. VAR’ın ilk uygulandığı Galatasaray-Akhisarspor maçı sonrası uygulamada doğabilecek olumsuzlukları, endişelerimizi bizler komuoyu ile paylaşmıştık.

- Nasıl bir kulübün kadrosu yenilendikten sonra bir süreç yaşayabiliyorsa bizlerde bu süreçten geçmekteyiz. Bütün amacımız Daha çok ve doğru eğitimlerle bu dönemi bir an önce atlatıp , hakkaniyet içindeki görev anlayışımıza devam etmemizdir. Bu süreçte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören ve yönetim Kuruluna, içimizden çıkan Merkez Hakem Kuruluna, Hakem ve Gözlemcilerimiz'in her zaman yanlarında olduğunu kamuoyu ile paylaşır, futbolun tüm paydaşlarına bu süreçte bizlere gerekli anlayışı göstereceğini ümit eder, kamuoyunu saygı ve sevgiyle kucaklarız.

TFFHGD Yönetim Kurulu.

 

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