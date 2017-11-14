TFF'den son dakika Lucescu kararı

Arnavutluk ile oynanan özel maçta sahadan 3-2’lik mağlubiyetle ayrılan A Milli Takım’da, teknik direktör Mircea Lucescu’nun görevinden ayrılmasının söz konusu olmadığı öğrenildi.

Doğan Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre; Romanya deplasmanından sonra dün Antalya’da oynanan mücadele sonrasında da eleştiri yağmuruna tutulan ve istifa edecek misiniz ?" sorusuna maruz kalarak "Hayır" yanıtını veren Rumen teknik adam ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’nun da olumsuz bir tasarrufu olmayacak. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, 72 yaşındaki çalıştırıcıya ’tam destek’ verirken, Demirören’in, Mircea Lucescu ile yolları ayırmak gibi bir düşüncesinin de olmadığı belirtildi. Rumen hocanın bugün Riva’ya gitmesinin rutin günlük çalışma olduğu, yöneticilerle geleceğe dair planlar yaptığı da öğrenildi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Mircea Lucescu yönetiminde çıktığı 6 maçta 4 mağlubiyet 1 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, rakip fileleri 5 kez sarstı, kendi ağlarında ise 12 gol gördü.

İşte Mircea Lucescu’nun A Milli Takım karnesi...

Ukrayna - Türkiye: 2-0

Türkiye - Hırvatistan: 1-0

Türkiye - İzlanda: 0-3

Finlandiya - Türkiye: 2-2

Romanya - Türkiye: 2-0

Türkiye - Arnavutluk: 2-3

U21 MAÇINI İZLEDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Kasımpaşa'da oynanan Türkiye -Belçika U21 mücadelesini tribünden takip etti.

21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta mücadele eden Türkiye, grupta lider durumda bulunan Belçika'yı konuk ediyor. Karşılaşmayı takip edenler arasında A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da bulunuyor. Rumen teknik adam, Arnavutluk maçının ertesi günü oynanan bu karşılaşmayı yardımcılarıyla birlikte takip ederken, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Dürüst de tribündeki yerini alan isimlerden oldu.