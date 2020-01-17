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Futbol
Haber Giriş: 17.01.2020 - 17:07,Son Güncelleme:/

TFF'den çarpıcı karar! Tribünlerde ayakta...

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TFF'den çarpıcı karar! Tribünlerde ayakta...

Türkiye Futbol Federasyonu, tribünlere ayakta seyirci alınabilmesinin önünü açan düzenlemeyi de yürürlüğe soktu.

Türkiye Futbol Federasyonu, tribünlere ayakta seyirci alınabilmesinin önünü açan düzenlemeyi de yürürlüğe soktu.

Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı'nda yapılan değişiklikle, tribünlere ayakta seyirci alınabilmesine ilişkin düzenlemeye gidildiği vurgulandı.

Öte yandan, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nda da bir takım yeni düzenlemelere gidildiği aktarıldı.

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