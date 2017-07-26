« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet>Spor Arena>TFF'den bir flaş karar daha! Terim'in ardından...

TFF'den bir flaş karar daha! Terim'in ardından...

Türkiye Futbol Federasyonu 'Futbol Direktörlüğü' makamı kaldırılıyor...

Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME

Türkiye Futbol Federasyonu bir günde 2 flaş karara imza attı. Öğlen saatlerinde bir araya gelen TFF yeklilileri bir süre sonra Fatih Terim ile görüştü. Tarafların karşılıklı olarak anlaşmasının ardından Fatih Terim, A Milli Takım'dan ayrıldı.

TFF'nin aldığı diğer bir karar ise 'Futbol Direktörlüğü' konusu idi. Federasyon yetkilileri Fatih Terim konusunun dışında 'Futbol Direktörlüğü' konusunu da masaya yatırdı. Yapılan toplantının ardından 'Futbol Direktörlüğü' makamının kaldırılması kararı alındı.

Futbol direktörlüğü nedirFutbol direktörlüğü nedir?

Ve Fatih Terim Milli Takımı bıraktıVe Fatih Terim Milli Takım'ı bıraktı

Futbol DirektörlüğüTFFkarar
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL