TFF'den bir flaş karar daha! Terim'in ardından...

Türkiye Futbol Federasyonu bir günde 2 flaş karara imza attı. Öğlen saatlerinde bir araya gelen TFF yeklilileri bir süre sonra Fatih Terim ile görüştü. Tarafların karşılıklı olarak anlaşmasının ardından Fatih Terim, A Milli Takım'dan ayrıldı.
TFF'nin aldığı diğer bir karar ise 'Futbol Direktörlüğü' konusu idi. Federasyon yetkilileri Fatih Terim konusunun dışında 'Futbol Direktörlüğü' konusunu da masaya yatırdı. Yapılan toplantının ardından 'Futbol Direktörlüğü' makamının kaldırılması kararı alındı.