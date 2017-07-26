İşte Fatih Terim'in ayrılığının perde arkası

3.5 MİLYON EURO ALACAK

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, TFF'den alacağı tazminat belli oldu. Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre Fatih Terim, tazminat olarak federasyondan kalan 1 yıllık sözleşmesine karşılık 3.5 milyon Euro alacak...

TFF AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) dün resmi açıklamayla Fatih Terim ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir süredir kamuoyunda ve medyada gündem haline getirilmeye çalışılan bir takım futbol dışı konular, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini yıpratma amacı taşıyan bir hal almıştır. Bir araya gelen taraflar, sürecin bundan sonraki kısmında yolları ayırmanın her iki taraf açısından daha sağlıklı olacağına kanaat getirmiştir. Gerek Türkiye'de gerek dünyada başarıları ile kendini kanıtlamış ve Türk futboluna büyük hizmetler vermiş olan değerli hocamıza teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarı ve mutluluklar dileriz" denildi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI BAK'TAN İLK AÇIKLAMA...



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevinden ayrılmasıyla ilgili, "Fatih Terim hocamız zor zamanlarda heyecanlarıyla Türk futboluna katkılarda bulundu ama biliyorsunuz, bu bir bayrak yarışı. Türk futbolu yoluna devam edecek." dedi.

Bakan Bak, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları kapsamında Türkiye ile İran arasında oynanan voleybol maçını izlemek üzere geldiği Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu önünde, gazetecilerin Terim'in görevinden ayrılmasıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Fatih Terim'in Türk sporuna ve Türk futboluna büyük hizmetler yapmış bir teknik adam olduğunu belirten Bak, şunları kaydetti:



"Hem futbolcu hem de teknik adam olarak önemli hizmetleri oldu. Futbol Federasyonu ile bir araya gelmişler, son gelişmeleri değerlendirmişler. Görüşmeler çerçevesinde böyle bir karar almışlar. Bu karar hayırlı uğurlu olsun. Fatih Terim hocamız zor zamanlarda heyecanlarıyla Türk futboluna katkılarda bulundu ama biliyorsunuz, bu bir bayrak yarışı. Türk futbolu yoluna devam edecek.

TERİM'İ AYRILIĞA GÖTÜREN NEDENLER

Fatih Terim, Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmasından önce Avrupa Şampiyonası’nda prim, Arda Turan ve son olarak Alaçatı’daki tartışma gibi olaylarla gündeme geldi. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, görevinden istifa etti. Fatih Terim'in 3. Milli Takım macerası Abdullah Avcı’nın görevden ayrılmasından sonra 22 Ağustos 2013’te atılan imzayla başladı. O dönemde Galatasaray’ı da aynı anda çalıştıran Terim, 24 Eylül’de sarı-kırmızılılar ile yollarını ayırdı ve sadece Milli Takım’ın başında kaldı.

Prim konusu

Deneyimli çalıştırıcı ilk imzayı attığı 22 Ağustos’tan istifasına kadar geçen sürede birçok olayla baş başa kaldı. Terim, 2016 Avrupa Şampiyonası’nda D Grubu'nda Hırvatistan, İspanya ve Çek Cumhuriyeti ile mücadele etti ve istenilen sonuçların alınmamasından dolayı eleştiri okları hedefinde oldu. Şampiyona bitmeden takım içinde prim olayı yine gündeme geldi. Bu olay Terim’in kaptanı Arda Turan ile arasının açılmasına neden oldu. Daha sonra tecrübeli çalıştırıcı, Arda Turan’ı bir süre kadroya almadı. Bilindiği üzere Arda ve Terim arasında çok iyi bağ vardı.

Arda Turan’ı kadro dışı bıraktı

Ay-yıldızlıların, 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde Kosova ile Antalya’da oynayacağı maçtan önce Terim, Arda Turan’ı yeniden Milli Takım’a çağırdı. Avrupa Şampiyonası’nın ardından Fatih Terim, başta kaptan Arda Turan olmak üzere, Selçuk İnan, Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül’ü takıma almamıştı. 2018 Dünya Kupası Elemeleri’ne yönelik Makedonya ile oynanan hazırlık maçı dönüşünde gazeteci Bilal Meşe ile tartışma yaşayan Arda Turan, bu olaydan sonra Milli Takımı bırakmıştı. Terim bu olayda sürece müdahil olmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Alaçatı olayı

Son olarak Fatih Terim, Alaçatı'da yaşadığı kavga ile gündeme geldi. Damadına ait restoranın yanındaki Yüzevler'e giden Terim, burada Selahattin Aydoğdu ile tartışma yaşamış, kamuoyu tarafından tepki çekmişti. Günlerce konuşulan olaydan sonra tecrübeli antrenör, basın toplantısında olayın nasıl geliştiğini aktardı. Yaşanan saha dışı olayların Fatih Terim, A Milli Futbol Takımı’ndaki görevinden ayrıldı.



