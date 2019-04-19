TFF'den anlamlı hareket!
Ankaragücü, trafik kazasında hayatını kaybeden 2 taraftarı için TFF'nin 200 bin TL yardım yaptığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
01.03.2019 tarihinde Antalya deplasmanı sonrası Ankara’ya dönüş esnasında yaşanan elim bir kaza sonucu hayatlarını kaybeden canlarımız Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz kardeşlerimizi başta Ankaragücü camiası ve spor kamuoyu ile birlikte son yolculuklarına uğurlamıştık.
Mübarek Berat Kandili Günü bir kez daha canlarımıza Allah’tan rahmet ailelerine sabırlar dileriz.
Bu süreçte canlarımıza sahip çıkan camiamıza ve de tüm spor kamuoyuna Ankaragücü Spor Kulübü olarak teşekkür ederiz.
Ayrıca konuya duyarsız kalmayarak her iki aileye de 100 bin TL’den olmak üzere 200 bin TL nakdi yardım yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Hüsnü Güreli ile Yönetim Kurulu ve mesai arkadaşlarına vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederiz.
MKE ANKARGÜCÜ SPOR KULÜBÜ
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