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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.04.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

TFF ile Fatih Terim arasındaki tazminat davasında karar; 5 milyon 180 bin lira

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TFF ile Fatih Terim arasındaki tazminat davasında karar; 5 milyon 180 bin lira

Türkiye Futbol Federasyonu ile Fatih Terim arasındaki tazminat davası, 5 milyon 180 bin lira olarak sonuçlandı.

Türkiye Futbol Direktörlüğü ve A Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinden uzaklaştırılmasının ardından mahkeme yolunu tutan Terim cephesi ile TFF arasındaki davada Yargıtay 9. Hukuk Dairesi son sözlerini söyledi.

Son duruşmaya davacı Fatih Terim adına vekili Av. Rezan Epözdemir, davalı TFF'yı temsilen de Av.Hüseyin Karaahmetoğlu ile Av.Alp Karaahmetoğlu katıldıFatih Terim'in, 26 Temmuz'da sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi üzerine avukatı Rezan Epözdemir, taraflar arasında 15 Kasım 2013'te imzalanan sözleşmenin haksız yere feshedildiği iddiasıyla sözleşmenin 6. maddesinden doğan 3 milyon 500 bin euroluk (12 milyon 950 bin lira) erken fesih tazminatının ödenmesi talebiyle İstanbul 19. İcra Müdürlüğü'ne icra takibi başlatmıştı. Bu talebe TFF avukatlarınca itiraz edilmesi üzerine avukat Epözdemir, İstanbul 17. İş Mahkemesine "itirazın iptali" davası açmıştı.

Mahkeme, 7 Mayıs'ta verdiği kararla davanın kısmen kabulüne ve asıl alacak üzerinden yüzde 40 oranında indirim yapılmasına hükmederek, TFF'nin Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde, sözleşmesi süresinden önce feshedildiği gerekçesiyle Fatih Terim'e 9 milyon 324 bin lira ödemesini kararlaştırmıştı.

Taraf vekillerinin kararı istinaf etmesi üzerine İstanbul Bölge Adliyesi (İstinaf mahkemesi) yerel mahkemenin kararını TFF lehine bozmuştu.

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi'nde görülen duruşma neticesinde dosya 5 milyon 180 bin lira olarak onandı. Böylece Çocuk Esirgeme Kurumu'na (ÇEK) gidecek miktar da netleşmiş oldu. Bilindiği gibi Fatih Terim, tazminatın tamamının ÇEK'e bağışlanması talimatını vermişti.

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TFF ile Fatih Terim arasındaki tazminat davasında karar; 5 milyon 180 bin lira

 

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