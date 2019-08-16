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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İSTANBUL / DHA
16.08.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni sezon mesajı

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TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni sezon mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Yeni sezonda futbola değer katan tüm takımlarımıza, futbolcularımıza, yöneticilerimize, teknik adam, temsilci, hakemlerimize ve futbolun olmazsa olmazı futbolseverlerimize mutluluk, başarı ve bol şans diliyorum" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Tüm profesyonel ve amatör liglerimizde, dostluk, barış ve kardeşlik değerlerinin öne çıktığı, rakibe saygı ve hoşgörünün eksik olmadığı, rekabetin centilmence yaşandığı bir sezon diliyorum" dedi.

"Futbolun birleştirici yönünün fazlasıyla yaşanması en büyük temennimiz" diyen Özdemir'in yeni sezon öncesi açıklamaları şöyle;

"Değerli futbolseverler;
Hepimizin büyük bir özlemle beklediği futbol heyecanı, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak maçlarla başlıyor.
Tüm profesyonel ve amatör liglerimizde, dostluk, barış ve kardeşlik değerlerinin öne çıktığı, rakibe saygı ve hoşgörünün eksik olmadığı, rekabetin centilmence yaşandığı bir sezon diliyorum.
Futbolun birleştirici yönünün fazlasıyla yaşanması en büyük temennimiz...
2019-2020 sezonunu Trabzonspor'un unutulmaz ismi Cemil Usta'nın anısına oynayacak olmaktan mutluyuz ve onun adına yakışır bir sezon yaşanmasını ümit ediyoruz.
Cemil Usta, Türk futbolunun çok önemi bir değeriydi, Anadolu devrimini gerçekleştiren kadronun kaptanıydı. Cesaret, ustalık ve saygının sembolüydü. Onun ismini vererek bir futbol efsanesini daha onurlandırdık. Pes etmeyen karakteri, centilmenliği ve beyefendiliği, kulübüne olan bağlılığı tüm gençlere örnek olacaktır.
Değerli efsanelere sahip olduğumuz gibi çok değerli bir lige de sahibiz. Bu ligin daha güçlü olması için bu sezon önemli kararlar aldık. Bunların başında da Kulüp Lisans Sistemi geliyor. Kulüplerimizin ekonomik durumları sürdürülebilir değildi ve köklü bir çözüm gerekiyordu. Mali yapılandırma çalışmaları ile birlikte UEFA standartlarında bir talimat hazırladık ve takımlarımıza harcama limitlerinin yanı sıra çok önemli cezai müeyyideler getirdik.
Bu adımımızın ne kadar değerli olduğunu, önümüzdeki süreçte kulüplerimizin sağlam yapıya kavuşmaları ile birlikte göreceğiz. Federasyon olarak kararlı olduğumuzun, attığımız bu adımı büyük titizlikle uygulayacağımızın bilinmesini istiyorum.
Bu çalışmaları yaparken Federasyonumuzu en çok sevindiren şey, takımlarımızın gençlere yönelme, alt yapıdan oyuncu yetiştirme zorunluluğunun farkına varmalarıydı... Böylece inanıyorum ki, 2019-2020 Cemil Usta sezonu yeni Türk yıldızlarının parladığı bir sezon olacak.
Türk futbolunun güçlü yapı ve uluslararası başarı için yeni yıldızlara ihtiyacı var.
Yetiştirdiğimiz ve Avrupa'ya transfer olan her futbolcu hem ülkemizi yurt dışında gururla temsil edecek hem de kulüplerimiz çok önemli bir gelir kaynağına kavuşacaktır.
Yine birlik ve beraberlik içerisinde olursak, özlenen huzur tablosunu oluşturur Türk futbolunu daha yukarılara taşırız. Bunun yolu da rakibe saygı, Fair Play ve centilmenlikten geçiyor. Yeni dönemde Türk futbolunu daha da büyütmek için bütün kulüplerimizi el ele vermeye davet ediyorum.
Ne kadar çok futbol konuşur ne kadar az tartışırsak bu oyunu o kadar çok sevdirir, ilgiyi artırırız.
Hedeflerimize ulaşmak için başkanlarımızdan teknik adamlarımıza, futbolcularımızdan hakemlerimize futbolun tüm aktörlerinin, görev ve sorumluluklarını yerine getireceğine inancım tam.
Aslında uluslararası alanda ne kadar değerli bir futbol ülkesi olduğumuzu UEFA Süper Kupa'ya mükemmel bir şekilde ev sahipliği yaparak bir kez daha gördük. Milletçe el ele verip gurur duyacağımız bir organizasyona daha imza attık.
UEFA'daki dostlarımızın övgüsü, yeni finaller, yeni turnuvalar için bizler açısından çok önemli bir motivasyon kaynağı olacak. Tüm dünyanın takdirini kazanan ülkemiz, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 30 Mayıs 2020'de oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle organizasyon çıtasını daha da yükseltecektir.
Bu vesileyle, bizim kulüplerimizin de finaller oynamasını ümit ediyor, Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın, ülkemizi gururlandıracak başarılara imza atmasını temenni ediyorum.
Yeni sezonda futbola değer katan tüm takımlarımıza, futbolcularımıza, yöneticilerimize, teknik adam, temsilci, hakemlerimize ve futbolun olmazsa olmazı futbolseverlerimize mutluluk, başarı ve bol şans diliyorum."

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