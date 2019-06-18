TFF Başkanı Nihat Özdemir: Futbolumuzun sorunlarını çözeceğiz

Toplantının ardından konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları şöyle:

"Kulüpler Birliği ile ilk toplantımızı yaptık. Futbolumuzun birçok sorunu var, göreve gelmemizin en önemli sebeplerinden biri bunları çözmektir. Ne gibi sorunlar olduğunu aramızda tartıştık. Görüşlerimiz aynıdır. Türk futbolunun marka değerini arttırmak üzere adımlar atmaya karar verdik."

”Gereken açıklama yapılacağı zaman anlaşmanın şartlarını da bildiririz. Aldığımız her kararın paylaşılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Ana hedef marka değerini artırıp tribünlere daha fazla insan çekmek. Bunlar olduğu zaman her şey daha kolay sürdürülür. Bunlarla ilgili komisyonlar kuracağız. Her toplantıdan sonra ne gibi kararlar alacağımızı kamuoyuyla paylaşacağız.” dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman ise şöyle konuştu:

”Türk futbolunda yapılması gereken çok işler var. Bir toplantıyla dile getirilecek şeyler değil. Sadece başlangıcını yaptık. TFF ile Kulüpler Birliği’nin oluşturacağı komisyonlarla birçok konuya el atmamız gerektiğine mutabık kaldık. Dile getirmek çok kolay ama mesele bunları çözmek. Çözümle alakalı fikirler koymak da kolay ama işimiz çözmek. Tüm futbol adamları, kulüp başkanları olarak kulüpleri yönetmek kadar Türk futbolunu güzelleştirmek de işimizin bir parçası.

Arada yapılmış bir anlaşmamız var, sözlü bir ifade veya temenni değil. Anlaşmanın taahhütleri var, kulüpler buna göre sözleşme yapıyorlar. Aynı denizdeyiz. yayıncı kuruluşla da görüşeceğiz, hem bizim hem yayıncı kuruluşun hem Türk futbolunun menfaatlerine göre anlaşılacak.

Dövizdeki yükselişler, sponsorluk gelirlerinin TL olması ve oyuncu sözleşmelerinin dövizle olması zorlaştırıyor işimizi. Elimizden geleni yapacağız. Şu an bir çalışma olmadı.”