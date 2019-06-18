TFF Başkanı Nihat Özdemir: Futbolumuzun sorunlarını çözeceğiz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTFF Başkanı Nihat Özdemir: Futbolumuzun sorunlarını çözeceğiz
GeriFutbol TFF Başkanı Nihat Özdemir: Futbolumuzun sorunlarını çözeceğiz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
18.06.2019 - 17:29, Son Güncelleme:

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Futbolumuzun sorunlarını çözeceğiz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Futbolumuzun sorunlarını çözeceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı, Riva'da yapıldı. Toplantının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu.

Toplantının ardından konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları şöyle:

"Kulüpler Birliği ile ilk toplantımızı yaptık. Futbolumuzun birçok sorunu var, göreve gelmemizin en önemli sebeplerinden biri bunları çözmektir. Ne gibi sorunlar olduğunu aramızda tartıştık. Görüşlerimiz aynıdır. Türk futbolunun marka değerini arttırmak üzere adımlar atmaya karar verdik."

”Gereken açıklama yapılacağı zaman anlaşmanın şartlarını da bildiririz. Aldığımız her kararın paylaşılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Ana hedef marka değerini artırıp tribünlere daha fazla insan çekmek. Bunlar olduğu zaman her şey daha kolay sürdürülür. Bunlarla ilgili komisyonlar kuracağız. Her toplantıdan sonra ne gibi kararlar alacağımızı kamuoyuyla paylaşacağız.” dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Futbolumuzun sorunlarını çözeceğiz

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman ise şöyle konuştu:

 ”Türk futbolunda yapılması gereken çok işler var. Bir toplantıyla dile getirilecek şeyler değil. Sadece başlangıcını yaptık. TFF ile Kulüpler Birliği’nin oluşturacağı komisyonlarla birçok konuya el atmamız gerektiğine mutabık kaldık. Dile getirmek çok kolay ama mesele bunları çözmek. Çözümle alakalı fikirler koymak da kolay ama işimiz çözmek. Tüm futbol adamları, kulüp başkanları olarak kulüpleri yönetmek kadar Türk futbolunu güzelleştirmek de işimizin bir parçası.

Arada yapılmış bir anlaşmamız var, sözlü bir ifade veya temenni değil. Anlaşmanın taahhütleri var, kulüpler buna göre sözleşme yapıyorlar. Aynı denizdeyiz. yayıncı kuruluşla da görüşeceğiz, hem bizim hem yayıncı kuruluşun hem Türk futbolunun menfaatlerine göre anlaşılacak.

Dövizdeki yükselişler, sponsorluk gelirlerinin TL olması ve oyuncu sözleşmelerinin dövizle olması zorlaştırıyor işimizi. Elimizden geleni yapacağız. Şu an bir çalışma olmadı.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Futbolumuzun sorunlarını çözeceğiz
Semih Özsoy kimdir?
Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi soruştumasında 3 kişiye dava açıldı!
Semih Özsoy: "Dün akşam yaşanan şeyler, insanlık dışı şeylerdi"