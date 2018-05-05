TFF, Altay ve Hatayspor'u kutladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig'e yükselen Altay ve Hatayspor kulüplerini kutladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TFF 2. Lig'de bugün oynanan 34. hafta karşılaşmaları sonunda Beyaz Grup'ta Altay, Kırmızı Grup'ta da Hatayspor şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Altay ve Hatayspor'u tebrik eder, önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de başarılar dileriz."
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