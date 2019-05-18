TFF 2. Lig'e yükselecek son 3 takım belli oluyor!
TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükselecek son 3 takımın belirleneceği play-off final maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 23 ve 24 Mayıs tarihlerindeki play-off final maçları Kocaeli, Ankara ve Adana'da tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Final maçını kazanan ekipler TFF 2. Lig'e yükselecek.
Final maçı programı şöyle oldu:
23 Mayıs Perşembe
16.00 Ergene Velimeşespor-Nevşehir Belediyespor
24 Mayıs Cuma
16.00 Esenler Erokspor-Van Büyükşehir Belediyespor
20.45 Yeni Çorumspor-Serik Belediyespor
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