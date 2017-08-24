TFF 2. Lig de santrada buluşuyor. İşte ilk hafta programı...

Sezon sonunda her iki grupta birinci olan takımlar doğrudan TFF 1. Lig'e yükselecek. Gruplarda 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar, 1. Lig'e yükselecek 3. ekibin belirleneceği play-off müsabakalarına katılacak.

Müsabakalar sonunda her iki grupta 16, 17 ve 18. sıraları alan toplam 6 takım TFF 3. Lig'e düşecek.

TFF 2. Lig'de ilk yarı 17 Aralık Pazar günü yapılacak maçlarla tamamlanacak. Ligde 20 Ocak 2018'de ikinci yarı başlayacak ve normal sezonun son maçları 5 Mayıs 2018'de yapılacak.



İlk haftanın programı



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 2. Lig'de gruplarda tamamı 26 Ağustos Cumartesi günü oynanacak ilk hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

Kırmızı Grup

16.00 Sivas Belediyespor-Sancaktepe Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

16.30 Tokatspor-Afjet Afyonspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

16.30 Hatayspor-Kastamonuspor 1966 (Antakya Atatürk)

16.30 Etimesgut Belediyespor-Eyüpspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

17.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sarıyer (Bodrum İlçe)

17.00 Tuzlaspor-İnegölspor (Tuzla Belediye)

17.00 Menemen Belediyespor-Kocaeli Birlikspor (Bergama 14 Eylül)

20.00 Bucaspor-Keçiörengücü (Yeni Buca)

20.00 Mersin İdmanyurdu-Amed Sportif Faaliyetler (Mersin)



Beyaz Grup

Sakaryaspor-Karşıyaka (Başlangıç saati ve stadı henüz açıklanmadı)

Altay-Zonguldak Kömürspor (Başlangıç saati ve stadı henüz açıklanmadı)

16.30 Niğde Belediyespor-Şanlıurfaspor (Niğde 5 Şubat)

17.00 Fatih Karagümrük-Gümüşhanespor (Vefa)

17.00 Nazilli Belediyespor-Kahramanmaraşspor (Nazilli İlçe)

17.00 Silivrispor-Bandırmaspor (Silivri)

17.00 Kırklarelispor-BUGSAŞ Spor (Kırklareli Atatürk)

19.00 Konya Anadolu Selçukspor-Pendikspor (Büyükşehir Belediyesi Atatürk)

20.00 Fethiyespor-Hacettepe (Fethiye İlçe)