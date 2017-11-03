TFF 1. Lig'e hoca dayanmıyor

Ligde 6. haftanın ardından Eskişehirspor ile Sergen Yalçın'ın, Denizlispor ile Yusuf Şimşek'in, Samsunspor ile Alpay Özalan'ın yolları ayrıldı. Yedinci haftanın ardından lige verilen milli maç arasında Gazişehir Gaziantep'te Hüseyin Kalpar, Çaykur Rizespor'da Hikmet Karaman ve Grandmedical Manisaspor'da Sait Karafırtınalar görevlerini bıraktı. Ligde daha sonra sırasıyla Bünyamin Süral Gaziantepspor'la, Fuat Çapa Boluspor'la, Giray Bulak Adana Demirspor'la ve son olarak da Mehmet Altıparmak Elazığspor'la yollarını ayırdı.



Toplam 10 takımın teknik direktörünü değiştirdiği ligde Adanaspor, Akın Çorap Giresunspor, Altınordu, Balıkesirspor Baltok, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Ümraniyespor sezona başladıkları teknik adamla çalışmaya devam ediyor.



GEÇEN SEZONDAN 3 TEKNİK ADAM KALDI

TFF 1. Lig'de geçen sezondan bu yana takımlarının başında bulunan teknik direktör sayısı 3'e düştü. Geçen sezon takımlarının başında olan Hikmet Karaman, Hüseyin Kalpar, Sait Karafırtınalar ve Fuat Çapa'nın görevlerinden ayrıldığı ligde, geçen seneki çalıştırıcılarıyla yoluna devam eden Altınordu, Balıkesirspor Baltok ve İstanbulspor kaldı.



Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun 2012-2013 sezonundan bu yana, İstanbulspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın 2015-2016 sezonundan beri kendi takımlarında görev yaptığı ligde, Can Cangök ise geçen yıldan beri Balıkesirspor'un başında yer alıyor.



TEKNİK DİREKTÖRLER

Elazığspor'un henüz yeni teknik direktörünü belirlemediği ligde sezona Grandmedical Manisaspor'da başlayan Sait Karafırtınalar, yoluna Boluspor'da devam ediyor. Elazığspor dışındaki diğer takımlarının başında yer alan isimler şunlar:



Gürcan Aday (Adana Demirspor), Kemal Kılıç (Adanaspor), Metin Diyadin (Akın Çorap Giresunspor), Hüseyin Eroğlu (Altınordu), Can Cangök (Balıkesirspor Baltok), Sait Karafırtınalar (Boluspor), Osman Özköylü (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), İbrahim Üzülmez (Çaykur Rizespor), Reha Erginer (Denizlispor), Yücel İldiz (Eskişehirspor), Faik Demir (Gaziantepspor), Erkan Sözeri (Gazişehir Gaziantep), Fatih Tekke (Grandmedical Manisaspor), Yalçın Koşukavak (İstanbulspor), İsmail Kartal (MKE Ankaragücü), Engin İpekoğlu (Samsunspor), Bayram Bektaş (Ümraniyespor).