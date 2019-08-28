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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
28.08.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

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TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

TFF 1. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

30 Ağustos Cuma:
20.00 Osmanlıspor-Adanaspor: Onur Özütoprak

31 Ağustos Cumartesi:
17.00 Ümraniyespor-İstanbulspor: Yiğit Arslan
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor: Yasin Kol
21.45 Altay-Balıkesirspor: Cihan Aydın
21.45 Akhisarspor-Altınordu: Kadir Sağlam

1 Eylül Pazar:
19.15 Giresunspor-Hatayspor: Kutluhan Bilgiç
19.15 Fatih Karagümrük-Ekol Göz Menemenspor: Erkan Özdamar
21.45 Eskişehirspor-Bursaspor: Özgür Yankaya
21.45 Adana Demirspor-Keçiörengücü: Bahattin Şimşek

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TFF 1. Ligde haftanın hakemleri açıklandı

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