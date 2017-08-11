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TFF 1. Lig'de golsüz açılış

TFF 1. Lig'de sezonun açılış maçında MKE Ankaragücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0-0 berabere kaldı.

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Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Süleyman Abay, Mehmet Kapluhan, Hüsnü Emre Çelimli

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Yusuf Abdioğlu, Alihan Kubalas (Dk. 76 Alaaddin Okumuş), Gençer Cansev, Mehmet Sak, Arif Morkaya, Ferhat Çulcuoğlu,
Dieng (Dk. 88 Sercan Kaya), Mbamba, Ferhat Kiraz (Dk. 69 Enes Kubat), İlhan Parlak

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kaya Tarakçı, Trtovic, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Lokman Gör, Gökhan Karadeniz (Dk. Murat Gürbüzerol), Abdülkadir Özdemir, Mansaly, Burhan Eşer (Dk. Kubilay Sönmez), Younes (Dk. 69 Mert Nobre), Erhan Çelenk, Tolga Ünlü

Sarı kartlar: Dk. 2 Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Dk. 75 Mansaly (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 50 Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü)

TFF 1. Ligde golsüz açılış
TFF 1. Ligde golsüz açılış
TFF 1. Ligde golsüz açılış
TFF 1. Ligde golsüz açılış
TFF 1. Ligde golsüz açılış
TFF 1. Ligde golsüz açılış
TFF 1. Ligde golsüz açılış
TFF 1. Ligde golsüz açılış
TFF 1. Ligde golsüz açılış
TFF 1. Ligde golsüz açılış

AnkaragücüErzurumTFF 1. Lig
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