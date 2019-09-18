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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18.09.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de 4 haftada 5 teknik adam görevinden ayrıldı

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TFF 1. Lig'de 4 haftada 5 teknik adam görevinden ayrıldı

Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eskişehirspor, Boluspor ve Giresunspor teknik direktör değişikliği yaptı.

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk 4 haftasının ardından teknik direktör değişikliğine giden takım sayısı 5'e yükseldi.

Ligde ilk olarak Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi sona erdi. Adana temsilcisi Özat'ın yerine Uğur Tütüneker'i teknik direktörlüğe getirdi.

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Adana Demirspor'dan sonra Eskişehirspor Fuat Çapa ile yollarını ayırdı. Çapa'nın yerine de Coşkun Demirbakan'la anlaşıldı. Ligde 4. haftanın ardından ise 3 takım teknik heyetini değiştirme kararını aldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Muzaffer Bilazer'le, Boluspor Giray Bulak'la ve Giresunspor da Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı.
Boluspor, teknik direktörlük için Osman Özköylü ile anlaşıldığını açıkladı.

Bu değişikliklerden sonra ligde geçen sezondan bu yana takımlarının başında yer alan isim sayısı 10'dan 7'ye düştü.



Görevlerinin başında olanlar

Altay'da Sait Karafırtınalar, Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Fatih Karagümrük'te Cüneyt Dumlupınar, Hatayspor'da İlhan Palut, İstanbulspor'da Fırat Gül, Keçiörengücü'nde Serkan Özbalta ve Ümraniyespor'da Ahmet Taşyürek geçen sezon olduğu gibi takımlarının başında yollarına devam ediyor.

Akhisarspor'da Mehmet Altıparmak, Bursaspor'da Yalçın Koşukavak, Menemenspor'da Ramazan Kurşunlu, Adanaspor'da Levent Eriş, Balıkesirspor'da Ali Tandoğan ve Osmanlıspor'da Mustafa Dalcı da bu sezon başladıkları görevlerini sürdürüyor.

Şampiyon hoca sayısı 6'ya yükseldi

Adana Demirspor'da Uğur Tütüneker, Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan, Boluspor'da Osman Özköylü'nün göreve getirilmesiyle ligde görev yapan teknik adamlar içinde takımlarını Süper Lig'e çıkaran teknik direktör sayısı 6'ya çıktı.

Tütüneker, daha önce 2012-2013'te Konyaspor ve 2014-2015'te Osmanlıspor'u, Demirbakan 2008-2009'da Diyarbakırspor'u, Özköylü ise 2012-2013'te Kayseri Erciyesspor'u Süper Lig'e taşımıştı.

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, 2004-2005 ve 2008-2009'da Manisaspor'la, Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 2017-2018'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2018-2019'da Gazişehir Gaziantep ile Süper Lig'e çıkmıştı.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar da 2014-2015'te Kayserispor'u Süper Lig'e taşımıştı.

TFF 1. Ligde 4 haftada 5 teknik adam görevinden ayrıldı

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