TFF 1.Lig'de 20. hafta heyecanı! İşte program...

Futbolda TFF 1. Lig'in 20. haftası, yarın oynanacak Grandmedical Manisaspor-Gaziantepspor müsabakasıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'de 20. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
18.00 Grandmedical Manisaspor-Gaziantepspor (Manisa 19 Mayıs)
3 Şubat Cumartesi:
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.00 Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
15.30 Gazişehir Gaziantep-Boluspor (Gaziantep)
4 Şubat Pazar:
13.00 MKE Ankaragücü-Elazığspor (Ankara 19 Mayıs)
13.00 Adana Demirspor-Samsunspor (5 Ocak Fatih Terim)
15.30 Denizlispor-Eskişehirspor (Denizli Atatürk)
18.00 Akın Çorap Giresunspor-İstanbulspor (Giresun Atatürk)
5 Şubat Pazartesi:
18.00 Altınordu-Balıkesir Baltok (Bornova)