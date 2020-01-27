Terra Pizza'nın yaptığı Galatasaray paylaşımı olay oldu! İşte perde arkası

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Sarı kırmızılı kulübün Burger King ile imzaladığı anlaşma sonrasında Terra Pizza'nın imalı paylaşımı gündem oldu. Ancak perde arkasındaki gerçek ortaya çıktı.

Sarı kırmızılı kulüp bu anlaşma öncesi fast food- gıda zinciri olan Terra Pizza'ya muvaffakatname verip protokol imzaladı.

Terra Pizza da, Galatasaray Kulübü'nün Burger King ile imzalayacağı anlaşma için muvaffakatname verdi.

Ayrıca Terra Pizza'nın geride kalan sürede piyasaya sunmadığı 'taraftar menüsü' hakkının da Burger King'e geçmesi adına Galatasaray Kulübü de Terra Pizza'dan bu maddeden ötürü elde edeceği 1 milyon 150 bin TL'den vazgeçti.

İşte Terra Pizza'nın yaptığı paylaşım;





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