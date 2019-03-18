Terörü protesto etmek için gol sonrası secdeye yattı
Yeni Zelanda'da Rum asıllı futbolcu müslümanlara yapılan terör saldırısın protesto etmek için gol sonrası secdeye yattı.
Avustralya'nın Melbourne Victory takımında forma giyen Rum asıllı Yeni Zelanda doğumlu Kostas Barbarouses, Brisbane Roar maçında attığı gol sonrası Yeni Zelanda'da 49 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısında hayatını kaybedenler için secdeye gitti.
29 yaşındaki futbolcunun takımının 2-1 kazandığı maçta yaptığı bu hareket futbolseverler tarafından ayakta alkışlandı.
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