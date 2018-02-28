Terim'in çıldırdığı an... 'Beş kişiyle, o gol nasıl kaçar, anlatsınlar!'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerFutbol HaberleriTerim'in çıldırdığı an... 'Beş kişiyle, o gol nasıl kaçar, anlatsınlar!'
Futbol Terim'in çıldırdığı an... 'Beş kişiyle, o gol nasıl kaçar, anlatsınlar!'
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Fatih Terim: Bu oyunculara şans vermek zorundayız

Futbol
İHA
28.02.2018 - 08:02, Son Güncelleme:

Terim'in çıldırdığı an... 'Beş kişiyle, o gol nasıl kaçar, anlatsınlar!'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada uzatma dakikalarında 5'e tek yakaladıkları pozisyonu değerlendiremeyen oyuncularından açıklama beklediğini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray deplasmanda T.M.Akhisarspor’u 2-1 mağlup ederek, rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti.

Fatih Terim maçın uzatma dakikalarında 5'e tek çıktıkları atakta kaçırdıkları gol nedeniyle oyuncularına yüklendi. Terim, ''O pozisyonu anlamamız lazım. 5 kişiyle gidip golü nasıl atamadığımızı herhalde oyuncularım bize izah edeceklerdir'' dedi. 

Bugün sahada ideal 11’nin dışında 6 farklı oyuncu denemesiyle ilgili soruya da yanıt veren Terim, “Açıkçası oynamayan futbolcularımızın bu tip maçlarda yer alması hem onların hem de benim hakkım. Çünkü onlar da çalışıyor ve çok zaman forma veremiyorum. Bizim sezon sonuna kadar bütün oyunculara ihtiyacımız var. 3-4 oyuncumuz sakat, kaldık 19 kişi. Bunların içerisinde forma veremediğim var ve devamlı oynayanlar da var o yüzden bazı oyuncularımı görmek istiyorum. Onların buraya takım içerisinde rekabeti alevlendirmelerini istiyorum. Her an hazır olmalarını istiyorum, o yüzden onlara bu şansı veriyorum. Galatasaray’ın veya herhangi bir takımın 24 kişilik oyuncu grubu boşuna değildir. Böyle baktığımızda 6 oyuncu, belki de daha fazla da değiştirebilirdim. Bazı oyuncularımın performansından memnunum bazıları ise daha iyi oynamalı diye düşünüyorum. Eğer bugün Gomis’e bir şey olsa Karabük maçına hangi santrforla çıkarız, bunu da hesap ediyoruz. Muhtemel olabilirlikleri de düşünmek zorundayız. Baktığımda zaman zaman iyi işler yaptılar. Gole de yaklaştılar. Oyun keyifli değildi ama skor keyifliydi. Bu oyunculara şans vermek zorundayız. Bazı mevkilerimizin sıkıntılı olduğu açık. Yarın ligde de yer verebilirim. Bugün Sinan ve Yasin ile konuştum. Sinan yetenekli teorik olarak hiç itirazım yok ancak bu da yetmez daha fazla olmalı. Vermesin formayı. Hiçbir teknik adam formayı hak eden oyuncuya formasını vermemezlik yapmaz. Onları zinde tutabilmek, takımdaki hazır oyuncu sayısını arttırabilmek çok önemli” diye sözlerini tamamladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçı biletleri satışa çıktı! İşte bilet fiyatları

Burada kimse bizi yenemez çıkın bu maçı alın

6 yeni stat daha geliyor

Devler yara aldı