Terim'in çıldırdığı an... 'Beş kişiyle, o gol nasıl kaçar, anlatsınlar!'
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada uzatma dakikalarında 5'e tek yakaladıkları pozisyonu değerlendiremeyen oyuncularından açıklama beklediğini söyledi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray deplasmanda T.M.Akhisarspor’u 2-1 mağlup ederek, rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti.
Fatih Terim maçın uzatma dakikalarında 5'e tek çıktıkları atakta kaçırdıkları gol nedeniyle oyuncularına yüklendi. Terim, ''O pozisyonu anlamamız lazım. 5 kişiyle gidip golü nasıl atamadığımızı herhalde oyuncularım bize izah edeceklerdir'' dedi.
Bugün sahada ideal 11’nin dışında 6 farklı oyuncu denemesiyle ilgili soruya da yanıt veren Terim, “Açıkçası oynamayan futbolcularımızın bu tip maçlarda yer alması hem onların hem de benim hakkım. Çünkü onlar da çalışıyor ve çok zaman forma veremiyorum. Bizim sezon sonuna kadar bütün oyunculara ihtiyacımız var. 3-4 oyuncumuz sakat, kaldık 19 kişi. Bunların içerisinde forma veremediğim var ve devamlı oynayanlar da var o yüzden bazı oyuncularımı görmek istiyorum. Onların buraya takım içerisinde rekabeti alevlendirmelerini istiyorum. Her an hazır olmalarını istiyorum, o yüzden onlara bu şansı veriyorum. Galatasaray’ın veya herhangi bir takımın 24 kişilik oyuncu grubu boşuna değildir. Böyle baktığımızda 6 oyuncu, belki de daha fazla da değiştirebilirdim. Bazı oyuncularımın performansından memnunum bazıları ise daha iyi oynamalı diye düşünüyorum. Eğer bugün Gomis’e bir şey olsa Karabük maçına hangi santrforla çıkarız, bunu da hesap ediyoruz. Muhtemel olabilirlikleri de düşünmek zorundayız. Baktığımda zaman zaman iyi işler yaptılar. Gole de yaklaştılar. Oyun keyifli değildi ama skor keyifliydi. Bu oyunculara şans vermek zorundayız. Bazı mevkilerimizin sıkıntılı olduğu açık. Yarın ligde de yer verebilirim. Bugün Sinan ve Yasin ile konuştum. Sinan yetenekli teorik olarak hiç itirazım yok ancak bu da yetmez daha fazla olmalı. Vermesin formayı. Hiçbir teknik adam formayı hak eden oyuncuya formasını vermemezlik yapmaz. Onları zinde tutabilmek, takımdaki hazır oyuncu sayısını arttırabilmek çok önemli” diye sözlerini tamamladı.
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