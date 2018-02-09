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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerFutbol HaberleriTerim'den, Gomis sözleri... "Ona bazı şeyleri hatırlattım!"
Futbol Terim'den, Gomis sözleri... "Ona bazı şeyleri hatırlattım!"
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Futbol
A.A
09.02.2018 - 13:25, Son Güncelleme:

Terim'den, Gomis sözleri... "Ona bazı şeyleri hatırlattım!"

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bafetimbi Gomis'in kendileri için çok önemli bir futbolcu olduğunu söyledi.

Tecrübeli teknik adam, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarıyla sohbet etti. Golcü futbolcuları Gomis'e Çin'den transfer teklifi olduğuna yönelik söylentilerin sorulması üzerine Terim, "Transfer döneminde o kadar çok şey çıktı ki bu da öyle bir şey. Gomis ile ilgili istek olması çok doğal ama isteyenin bunu resmi kanaldan kulübe bildirmesi lazım ki bizim de haberimiz olsun. Ayrıca o bölgede eksiğimiz olduğunu ifade ederken, sakatlık dışında herhangi bir eksikliğimiz olmamalı. Gomis çok ihtiyacımız olan bir oyuncumuz. Öyle bir şey henüz bize gelmiş değil, gelse de şu an için itibar edeceğimiz bir konu olmaz. O konuyu ciddiye almıyorum." diye konuştu.

Maç Sonucu Bahsini Seç

Fatih Terim, hafta içinde Gomis'e uyarıda bulunduğuna yönelik haberlerin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Son günlerde çok ciddi analizler yaptık. Burada herkes ile görüştük ve yapmak istediklerimizi bir daha ifade ettik. Gomis özellikle ceza sahasında çok etkili bir golcü. Doğal olarak onun da mazereti vardı. Sakatlığı oldu, antrenmana çıkamadı, maç oynayamadı. Tatsız zamanlar yaşadı. Biz koca bir aileyiz. Bu ailenin içerisinde onları mutlu etmek ve doğruları söylemekle sorumluyum. Teke tek görüşmelerimiz de oldu. Gomis'in böyle bir dönüş yapmasına çok sevindim. Kendisine ne kadar yetenekli olduğunu hatırlattım. Böyle oynamanın doğru olduğunu anlattım. Belhanda'ya da daha çok sorumluluk almasını söyledim."
Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor ile dün oynadıkları maçta Younes Belhanda, Selçuk İnan, Yuto Nagatomo ve Martin Linnes'in iyi performans sergilediğini dile getiren Terim, "Linnes çok profesyonel, efendi ve düzgün bir oyuncu. Profesyonellik ve ciddiyet deyince akla gelebilecek bir oyuncu. Bunun yanı sıra Eren Derdiyok da çok güvendiğimiz bir futbolcu. Sahada birçok şeyi yapabilecek bir futbolcu." şeklinde görüş belirtti.

- "Fernando'yu önümüzdeki hafta bekliyoruz"

Fatih Terim, tedavisine Portekiz'de devam edilen Brezilyalı futbolcuları Fernando Reges'in önümüzdeki hafta İstanbul'a dönmesini beklediklerini ifade etti.

Fernando'nun durumuyla ilgili takım doktoru ile görüşeceğini anlatan Terim, "Fernando'yu önümüzdeki hafta bekliyoruz. Yarın bir görüşme yapacağım, dönüşü daha da erken olabilir. Doktor ile beraber geliş tarihini netleştireceğiz. Bu görüşmeden sonra işin ismini daha rahat koyabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Terim, tedavisi devam eden Jason Denayer'in verdikleri iki günlük izinle Belçika'ya ailesinin yanına gittiğini aktardı.
Devre arasında İspanya'nın Malaga takımına transferi gündeme gelen Ahmet Çalık ile yollarına devam ettiklerini hatırlatan Terim, "Malaga, Ahmet'i istiyordu. Ben de oynamasını istediğim için izin vermiştim. Prosedür nedeniyle olmadı. Ahmet şimdi bizimle. Her oyuncuya ihtiyacımız var." diye konuştu.

- "İnşallah seyir zevki yüksek bir maç olur"

Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de 12 Şubat Pazartesi günü konuk edecekleri Antalyaspor'un başında eski yardımcısı Hamza Hamzaoğlu'nun bulunduğunu belirterek, "Hamza, Galatasaray'a hem oyuncu hem de hoca olarak hizmet etmiş. Benim de hem oyunculuğumu hem de yardımcılığımı yapmış çok sevdiğim aile dostum, arkadaşım, meslektaşım. İki takımın da puana ihtiyacı var. Güzel olan da bu. İnşallah seyir zevki yüksek bir maç olur." ifadelerini kullandı. 

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