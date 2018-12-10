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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.12.2018 - 17:42, Son Güncelleme:

Terim'den flaş sözler: Çağırsak geleceklerini biliyoruz

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UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son hafta karşılaşmasında Galatasaray yarın saat 20.55'te sahasında Porto'yu konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'ne kalmaları halinde sonuna kadar gitmek isteyeceklerini söyleyen Fatih Terim, "O günkü takımla bugün takım aynı mı ona bakmak lazım. Niye olmasın. Ümit ederim olur. Önce UEFA Avrupa Ligi'ne kalalım. Yarın Schalke-Moskova maçının sonlanmasının sonra kalıp, kalmayacağımız belli olacak. Eğer kalırsak UEFA Avrupa Ligi Galatasaray'ın daha önce kazandığı bir kupa. Sonuna kadar gitmek isteyecektir. Olur, olamaz bilmiyorum ama iddiası böyle olacaktır. Şampiyonlar Ligi'nden gelenlerle ve Avrupa Ligi'nde de olanlarla Avrupa Ligi Şampiyonlar Ligi'ne düzeyine yakın. Çok kolay olmayacak bir yarışma gözüküyor. Hiç mağlup olmadan, Milan maçı ile başlayan serüven Kopenhag'da biten şampiyonluk, ümit ederim tekrarlarız. Ne olursa olsun Avrupa'da olmak isteriz. Galatasaray oralara alışkın bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde istediğimiz olmadı. Porto ile oynadığımız maçta normal lig maçında bile o kadar pozisyona girmedik. İlk maçının oyunun memnunum, skordan değil. Devre arasını da iyi kullanabilirsek her şey olabilir" diye konuştu.

"UEFA CEZAMIZDAN DOLAYI EŞİT KOŞULLARDA YARIŞMIYORUZ"
UEFA cezasından dolayı eşit koşullarda yarışamadıklarını vurgulayan Terim, "Bizim durumumuz gerek grubumuzda gerekse mücadele eden tüm takımlardan farklı. Şampiyonlar Ligi'ne de öyle başladık. Cezalarımız ve ligde yaşadıklarımız nedeniyle. UEFA cezamızdan dolayı eşit koşullarda yarışmıyoruz. Bazı konuları değerlendirirken onların dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Transfer yasağımız var. Siz satmadan alamıyor bir durum içerisindesiniz. Makas çok açıldı. Her şey para değil cümlesi üstesinden gelmiyorsunuz. Neden gidemediğimizi değerlendirirken bir bahane değil, bu tespit. Bunun dikkate alınması gerektiği inancındayım" ifadelerini kullandı.

"ÇOK DA ÖYLE KOMPLO TEORİLERİNİ ÖNEMSEMİYORUM"
Şampiyonlar Ligi 5'inci hafta karşılaşmalarının ardından Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova takımlarının arasında sosyal medyada geçen diyalogun kendisine hatırlatılması üzerine Terim, "Şampiyonlar Ligi çok yüksek bir kalibre oyun içerisinde. Bunları espiri olarak kabul ediyorum. Ben Schake'nin sevincinden dolayı böyle bir tivit attığını düşünüyorum. Bizim mağlubiyetimizi beklemiyordular. Moskova'nın da çok güzel bir espiri yaptığını düşünüyorum. Bakalım ne yapacaklarını görelim. Ne yapacaklarını görmek istemiyorsak kendimiz kazanalım. Başka bir niyetin olduğunu düşünmüyorum. Yarın bizim kazanmamız hâlinde biz UEFA yolunda gideceğimiz için biz kendi işimize bakalım. Çok da öyle komplo teorilerini önemsemiyorum. Gönül isterdi biz tivit atalım 'Biz hadi Moskova' diye. Porto maçı öncesinde 'Hadi kalbimiz seninle' diye. Ama şart böyle getirdi. Onun için 'hadi Galatasaray' demekte fayda var" dedi.

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"O GÜN İÇİN O KARARIN VERİLMESİ DOĞRUYDU"
Gomis'in takımdan ayrılması ile ilgili Terim, "Ben bu konuda hiç konuşmadım. Koca bir takımı bir oyuncuya bağlamak doğru değil. Gomis iyi bir golcü. Bizde de iyi iş yaptı. Kendisine teşekkür ederim. Koca Galatasaray takımı, Gomis'in yerine iki oyuncu alma niyeti olamasa Gomis'i verir mi? Bir değil, iki oyuncu söylendiği için öyle karar teknik olarak evet dedik. Ayrıca satmadan alamayan takımdan bahsediyoruz. 0'lara bakıyoruz. Her 0'da bize uygun olmuyor. Öyle zaman zaman bazı yerde okuyorum teknik heyet evet dedi. Teknik heyetin evet demesinin bir sebebi var. Galatasaray'ın menfaati neyse teknik heyet evet der. An vardır hayatta. O anlarda onu geri getiremezsiniz. O günün şartlarında verilen karar bugün verilen yanıtlar aynı manayı ifade etmez. O gün idari olarak da teknik olarak da karar verildi. Dururken niye hayır diyelim? Ekonomik, idari sebepleri oldu. Gomis olsa bazı şeyler değişebilir miydi ? Evet. Bunu inkar etmememiz lazım. Gruptan çıksaydı hiçbiri aklınıza gelmezdi. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü sonuçlar alınca doğal. Bir takım şeyler eleştirilmeli, hatırlatılmalı hatta nedeni de sorulmalıdır. Henüz hiçbir şey bitmediği için dikkatli sorulası gerekir. Yolumuz uzun. Bazen çok istedikleriniz olmuyor. Bir tarafa yıkılma çabası görüyorum. O gün için o kararın verilmesi doğruydu. Demekki iki tarafta bunu istedik. Bundan sonra o dedi bu dedi gerek yok" açıklamasını yaptı.

"İŞLERİ KOLAY OLMAYACAK"
Porto'nun iyi bir takım olduğunu söyleyen Fatih Terim, şöyle konuştu: "Grubun iyi takımlarından biri. Çok beğendiğim bir takım. Kalacak olan takımlar dünyanın en iyi takımları görünüyor. İşleri kolay olmayacak. Porto'da bu isteği görüyorum. Başarılar diliyorum. İkili maçlar bütün skorlara açıktır."

"ALLAH'TAN ŞAMPİYONLAR LİGİ VAR, SAHA KENARINI ÖZLEDİM"
"Ligdeki cezalar ve sakatlıkları herkesin malumu. Ben de sizi özlemişim. Allah'tan Şampiyonlar Ligi var. Ben de saha kenarını özledim. Benle ilgili değil, takımın rotasyonunda oturmuş 11'i de yok. Cezalar ve sakatlıklar bunu engelledi. 4 kulvar var. 11 oyuncumuzu milli takımlara gitti. Vermekten de şeref duyuyoruz. Emre'nin ayağı kırıldı. Yuto'nun ciğeri söküldü. Futbol hayatımızda görmediğimiz şey denk geldi. Maçların uzak mesafeleri var. Yuto Ocak ayında Asya Kupası'na gidecek. Bizim geniş ve derin kadromuz yok. Bunu kabul edelim. Cezaların başka sıkıntılar da var. Cezalar sakatlık riskini arttırıyor. Belirli oyunculara yük biniyor. Biz de bu konuda istikrar ve dengeyi sağlayamadık. Benin gibi hayatı hücum geçmiş bir hoca yok 3'lü yok 5li oynar mı? Derin kadrolarda kayıp yoktur. Her milli takım dönüşlerinde sıkıntılar oldu. Bundan arayışlar başladı. Fizikçi mi iyi, doktor mu iyi. Hepsi kendi ispat etmiştir."

"GALATASARAY BUNLARIN ÜSTESİNDEN GELİR"
Galatasaray güçlü bir marka. Unutulmamalıdır. Bu güçlü marka kendini yenileyebilir. Avrupa maçlarının atmosferini, ortamını ve kıymetini iyi bilir. Porto maçında kendi seyircisi önünde şartları zorlayarak, inancımız bitirmeden bir maç oynayacağız. İlk maçta 10'dan fazla pozisyonumuz vardı. Galatasaray bunların üstesinden gelir. Biz hep beraber biraraya gelmeye devam etmeliyiz. 40 bin küsür bir antrenmana değil, tüm camia öyle biraya gelmek zorundayız."

"MELO VE SNEIJDER'İ ÇAĞIRSAK GELECEKLERİNİ BİLİYORUZ"
Felipe Melo ve Wesley Sneijder'in devre arasında gelip, gelmeyeceğinin sorulması üzerine deneyimli teknik adam, "İkisi de bize çok emeği geçmiş büyük oyuncular. Şartlar ne getirir bilmiyorum ama şu ana bu konuda temas olmadı. Onlarla temasımız olması gerekmiyor. Bir çağırsak geleceklerini biliyoruz. Galatasaraylılar bu kadarını bilsin yeter. Onların ismini söyleyince bile yüzüm gülüyor" diyerek sözlerini noktaladı.

GALATASARAY, PORTO MAÇINA HAZIR
Öte yandan sarı kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile Porto maçının hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

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