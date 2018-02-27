Terim işi şansa bırakmayacak... İşte son karar!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Akhisar Belediyespor ile oynanacak karşılaşmada as oyunculardan kurulu bir 11 sahaya sürecek.
Terim, bu akşam oynanacak maçta kalede Fernando Muslera’ya görev verecek. Uruguaylı kalecinin görev alacağı karşılaşmada forvette ise Eren’in sakatlığı üzerine kupaya önem veren Fatih Terim Gomis’i ilk 11’de sahaya sürecek
Terim, Sivasspor karşılaşmasından sonra takımdan kestiği Mariano'ya 5 maçlık aranın ardından bu akşam ilk 11'de görev verecek. Orta sahada ise Donk'u kadroya alsa da Terim, Hollandalıyı riske atmayıp Tolga Ciğerci'yi oynatması bekleniyor.
YILDIZLAR SAHAYA
Terim, ilk maçta kupa finalı adına avantaj elde etmek adına Belhanda, Maicon gibi önemli yıldızlarını da sahaya sürecek
İşte Galatasaray'ın bu akşam sahada olması beklenen ilk 11'i: Muslera - Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo - Tolga, Selçuk - Rodrigues, Feghouli, Belhanda - Gomis.
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