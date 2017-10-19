Temsilcilerimiz basketbolda 2'de 0

Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu maçında Fenerbahçe, deplasmanda Famila Schio'ya 62-49 mağlup oldu. İlk maçında kendi sahasında Nadezhda'yı 67-61'lik skorla geçerek Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlayan Fenerbahçe, 2'nci maçında varlık gösteremedi. İlk periyodu 14-9, devreyi 29-22 geride kapatan sarı-lacivertliler, 3'üncü periyotta tempo yükseltti ve son bölüme 39-38 önde girdi. Mücadelenin son çeyreğinde Famila Schio'ya karşı üstünlük kuramayan Fenerbahçe, sahadan 62-49 mağlup ayrıldı.
Avrupa Kupası A Grubu maçında ise Beşiktaş kendi sahasında Olympiakos'a 70-53 yenildi. Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve henüz galibiyeti bulunmayan siyah-beyazlılar, ilk periyodu 21-18i ilk yarıyı ise 36-29 geride kapattı. 3'üncü periyotu da 53-40'la geride tamamlayan Beşiktaş, sahadan 70-53'lük yenilgiyle ayrıldı.