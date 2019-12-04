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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
04.12.2019 - 16:59, Son Güncelleme:

Teknik direktör Osman Özköylü: "Gıpta edilecek Boluspor ortaya çıkmaya başladı"

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Teknik direktör Osman Özköylü: "Gıpta edilecek Boluspor ortaya çıkmaya başladı"

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, oynadığı oyun ve aldığı sonuçlar bakımından herkesi mutlu edecek takımın ortaya çıkmaya başladığını söyledi.

Özköylü, kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, takımın son gidişatı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ekol Göz Menemenspor maçında verdikleri mücadelenin karşılığını alamamaktan dolayı üzgün olduklarını dile getiren Özköylü, "Maalesef çok farklı kazanabileceğimiz bir maçta bireysel ve çok ufak hatalar yüzünden puan kaybettik." dedi.

Özköylü, son 6 hafta sadece 1 gol yiyen ve 4 karşılaşmasını kazanan bu takım karşısında verdikleri iyi mücadeleden ötürü de mutlu olduğunu ifade etti.

Göreve geldikten sonra Boluspor'da iyi yönlü bir değişim olduğunun altını çizen Özköylü, "Ligde hem oynadığı oyun hem de aldığı sonuçlarla herkesi mutlu edecek, gıpta edilecek Boluspor takımı ortaya çıkmaya başladı. Bundan dolayı sevinçliyim." şeklinde konuştu.

Özköylü, TFF 1. Lig'in 14. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü deplasmanda lider Hatayspor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim için hangi takımla oynadığımız, isminin ne olduğu önemli değil. Bizim bir oyun felsefemiz var. Bunu her şartta ortaya koymaya çalışıyoruz. Hatay maçında da iyi bir takımla oynayacağımızı biliyoruz. Ama hiç kimse yenilmeyecek diye bir kural yoktur. Biz doğru futbol oynayıp, doğru mücadele edeceğiz. İnşallah daha önce yaptığımız hataları tekrarlamadan Hatay'dan 3 puanla dönmeye çalışacağız."

Teknik direktör Osman Özköylü: Gıpta edilecek Boluspor ortaya çıkmaya başladı

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