Tekirdağspor yaşam mücadelesi veriyor!

Uzun zamandır içinde bulunduğu kriz ortamını atlatmaya çalışan kulüp, Yönetim Kurulu'nda yaşanan ayrılıklarından sonra geride kalan birkaç kişi ve aynı sorumluluğun bilincindeki yedek listeden eklenenlerin katılımlarıyla güç de olsa ayakta durmaya çalışıyor.

Elini taşın altına koyan mevcut Başkan Özkan Sobacıoğlu, Tekirdağspor’a maddi, manevi destek sağlama adına çeşitli girişimlerde bulunuyor ancak bu konuda ciddi bir ilerleme sağlayabilmiş değil. Olağanüstü şartlarda görev kabul etmiş olan Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, kendilerine el uzatılmadığı taktirde Tekirdağspor’un hayatiyetini sürdürmelerinin çok güç olduğunu söylüyor.

Çok zor şartlara rağmen takımlarını terk etmeyen ve maçlara çıkmayı sürdüren futbolcular ise kendilerine uzatılacak bir el beklerken, ligden düşmemek adına büyük bir onur mücadelesi veriyorlar.

DESTEK BEKLİYORLAR

Pazar günü Arsinspor deplasmanından 2-0’lık galibiyetle dönen futbolcular ‘Bizler ve bizi terk etmeyen yöneticilerimizle birlikte Tekirdağspor’un varlığı için her türlü mücadeleyi gösteriyoruz. İstediğimiz tek şey Milletvekillerimizin, siyasetçilerimizin, Valimizin, Belediye Başkanımızın ve Tekirdağlı işadamlarının bize el uzatmaları, destek olmaları… Camiamız ve Kulübümüz bunu fazlasıyla hak ediyor’ diyerek seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

Tekirdağspor Başkanı Özkan Sobacıoğlu...