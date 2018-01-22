« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Tekirdağspor yaşam mücadelesi veriyor!

Tekirdağspor yaşam mücadelesi veriyor!

Yarım yüzyıllık tarihi olan TFF 3.Lig takımlarından Tekirdağspor, kurulduğu günden bu yana en zor günlerini geçiriyor.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Uzun zamandır içinde bulunduğu kriz ortamını atlatmaya çalışan kulüp, Yönetim Kurulu'nda yaşanan ayrılıklarından sonra geride kalan birkaç kişi ve aynı sorumluluğun bilincindeki yedek listeden eklenenlerin katılımlarıyla güç de olsa ayakta durmaya çalışıyor.

Elini taşın altına koyan mevcut Başkan Özkan Sobacıoğlu, Tekirdağspor’a maddi, manevi destek sağlama adına çeşitli girişimlerde bulunuyor ancak bu konuda ciddi bir ilerleme sağlayabilmiş değil. Olağanüstü şartlarda görev kabul etmiş olan Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, kendilerine el uzatılmadığı taktirde Tekirdağspor’un hayatiyetini sürdürmelerinin çok güç olduğunu söylüyor.

Çok zor şartlara rağmen takımlarını terk etmeyen ve maçlara çıkmayı sürdüren futbolcular ise kendilerine uzatılacak bir el beklerken, ligden düşmemek adına büyük bir onur mücadelesi veriyorlar.

DESTEK BEKLİYORLAR
Pazar günü Arsinspor deplasmanından 2-0’lık galibiyetle dönen futbolcular ‘Bizler ve bizi terk etmeyen yöneticilerimizle birlikte Tekirdağspor’un varlığı için her türlü mücadeleyi gösteriyoruz. İstediğimiz tek şey Milletvekillerimizin, siyasetçilerimizin, Valimizin, Belediye Başkanımızın ve Tekirdağlı işadamlarının bize el uzatmaları, destek olmaları… Camiamız ve Kulübümüz bunu fazlasıyla hak ediyor’ diyerek seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

Tekirdağspor yaşam mücadelesi veriyor

Tekirdağspor Başkanı  Özkan Sobacıoğlu...

Anadolu Kulüpleri

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ