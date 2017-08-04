TFF 1. Lig'de mücadele edecek mavi-yeşilli ekibin sol beki Özgür, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'den düşmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ama camia olarak kısa sürede bütün olumsuzlukları çözmeyi başardıklarını belirtti.

Özgür Çek, Çaykur Rizespor'da mutlu olduğunu vurgulayarak, Süper Lig'den teklifler olduğunu ama taraftarın sevgisi ve geçen sezon ortaya koyduğu iyi performansın takımda kalmasında rol oynadığını aktardı.

Çok iyi bir sezon geçireceklerini düşündüğünü dile getiren Özgür, verimli kamp döneminin ardından yüksek tempoda çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Özgür Çek, geçen sezon kurulan kadronun korunmasının büyük bir avantaj olacağına inandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Taraftarımızın bu sezon bize daha fazla destek vereceğine inanıyorum. Buna ihtiyacımız olacak. Manisaspor maçı ile yeni sezona başlayacağız. Çaykur Rizespor geçen sezon düştüğü lige inşallah geri dönecektir. Bizde bunun için burada kalarak mücadele edeceğiz. Herkesin bizden beklentisini yerine getirmek için gayret göstereceğiz."

"Taraftarımızın bize sahip çıkması gerekiyor''

Takıma iki takviye yapıldığını anımsatan Özgür, şu değerlendirmede bulundu:

"Mehmet Uslu herkesin tanıdığı, 4 yıl Konyaspor'da oynamış başarılı bir isim. Sol tarafa bir güç getirdi. Samudio ise son vuruş ve hava toplarında etkili bir görüntü verdi. Önemli olan sezon içerisinde ne yapacağımız. Tek hedefimiz şampiyonluk. İyi oynayıp herkesi mutlu ederek, Süper Lig hedefimize ulaşmak istiyoruz."

Özgür Çek, alt ligde kalitenin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Kaliteniz ne kadar yüksek olur ve bütün olarak hareket ederseniz başarı gelir. Rize'de çok iyi bir kadro var ama öncelikle taraftarımızın bize sahip çıkması gerekiyor. İnanıyorum ki onların desteği olursa çok keyifli bir sezon geçireceğiz." diye konuştu.

Özellikle Kweuke'nin çok önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Özgür, Kamerunlu golcünün sahada olduğu zamanlarda takımın yükünü büyük oranda azalttığını sözlerine ekledi.