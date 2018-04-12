AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bektaş,14 Nisan Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile sahalarında çok kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarını kaydederek, "Ankaragücü maçı kalan dört final karşılaşmasının en önemlisi. Biz kazandıktan sonra diğer skorlar önemli değil. Hedefimiz iyi futbol oynayarak taraftarımızı sevindirmek. Tek düşüncemiz Ankaragücü'nü yenmek. Maçı kazanarak Ankaragücü'nün 4 puan önüne geçmek istiyoruz." diye konuştu.



Sakat oyuncularının takıma katılmasıyla yeniden yükselişe geçtiklerini ve son dört karşılaşmayı kazandıklarını ifade eden Bektaş, şunları kaydetti:

"Son dört haftanın sonuçları bizi üst sıralarda tuttu. Hafta içlerinde sıkıntı yaşadığımız bir dönem vardı. Hafta içi oynanan maçlarla bir ayda altı karşılaşmaya çıkmıştık. Konum olarak iyiydik ama çok fazla puan kaybına uğradık. Bunun sebebi kadro derinliğimiz olmamasıydı. Son 4 karşılaşmada Dimitar Rangelov, Alexandre Cleyton, Serdar Özbayraktar ve Jean-Armel Drole, iyileştikten sonra oyuna katkı sağladılar. Bu son haftalarda kadro derinliğimiz artınca hamle fırsatımız oldu. Bu nedenler son maçları kazanmamıza sebep oldu. İyi bir konuma geldik ama henüz bitmedi. Dört tane final maçımız var."



"BİZİ KİMSENİN KORUDUĞU YOK"



'Ümraniyespor kollanıyor' diyerek algı yapıldığına dikkati çeken Bektaş, "Sosyal medyadan yazılan şeyler hiç yakışık değil kalmıyor. 'Ümraniye Belediyespor kollanıyor' diyorlar. Bu takım Ümraniye Belediyespor değil Ümraniyespor. Formamızda sadece Ümraniye Belediyesinin göğüs reklamı var. Ümraniyespor, çok mütevazı bir camia ve kendi bütçesiyle ayakta kalıyor. Bir lira borcu yok. Bizi kimsenin koruduğu yok, sahada kendi gücümüzü futbolumuzla gösterip o şekilde başarılı olmaya çalışıyoruz. Başka bir şeye çekmeye gerek yok. Özellikle bizim teknik direktörlerimizin verdiği demeçlere çok dikkat etmesi gerekiyor. Başka şeylere sığınmayalım sadece oynattığımız futbola bakalım." şeklinde konuştu.

Takım olarak şampiyonluğa kenetlendiklerini belirten Bektaş, " Bir hedefimiz var. Oyuncular da bu hedefe yaklaşığı zaman inancı daha da artıyor. Çok iyi bir kenetlenme ve aile yapısı var. Oynayan ve oynamayan bütün futbolcular mutlu. Beni hoca olarak takımın bütünlüğü mutlu ediyor. İnşallah bu şekilde devam eder." ifadelerini kullandı.



"YERLİ TEKNİK DİREKTÖRLERE SABIR GÖSTERİLMİYOR"



Spor Toto 1. Lig'de yerli hocalara sabır gösterilmediği aktaran Bektaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yerli teknik direktörlere sabır gösterilmiyor. Biraz daha Türk teknik direktörlere sahip çıkılmalı ve imkan sağlanmalı. Türk teknik direktörleri çok zeki, futbolu çok iyi okuyorlar, sadece fırsat verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dört teknik direktör değiştirilmedi ama inşallah gelecek sezon 15 hoca değiştirilmez ve biraz sabır gösterilir. Bunun örneğini Süper Lig'de de görüyoruz. Yabancı hocalara bir tavrım yok ama bu kadar çok teknik direktör olan bir ülkede yabancı teknik direktörler ön plana çıkarılmasın. Maalesef yabancı hocalar görevi bırakıyor ve büyük paralarla ülkelerine geri dönüyor. Bıraktıkları bir şey yok. Keşke Türk futboluna bir şey katsalar. Sistemlerini empoze edip o kulübe ileri yönelik bir şeyler bıraksalar."