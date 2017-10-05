Çaykur Rizespor'da Hikmet Karaman dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, teknik direktör Hikmet Karaman ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.



Yardımcı, yönetim kurulu olarak bir araya geldiklerini ve durum değerlendirmesi yaptıklarını belirtti.

Teknik direktör Hikmet Karaman'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Yardımcı, "Hocamız ile karşılıklı sulh yoluna gittik. Kendisi son derece anlayışlı yaklaştı. Hikmet Karaman ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasını kararlaştırdık." dedi.



Yardımcı, teknik direktör arayışlarına başladıklarını ve en kısa sürede takımı yeni çalıştırıcıya emanet etmek istediklerini sözlerine ekledi.

Ligin ilk 7 haftasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 13 puan toplayan yeşil-mavili ekip, 5. sırada yer alıyor.

3'ÜNCÜ DÖNEMİ SONA ERDİ

Çaykur Rizespor’da 1998-1999 sezondan görev alan ve play off finalini kaybeden Hikmet Karaman, yeşil mavili takıma 2002-2003 sezonundan yeniden dönmüş ve Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e taşımıştı. Karaman, ligde 19'uncu hafta sonunda alınan kötü sonuçların ardından istifa etmişti. 2014 yılının Aralık ayında yeniden teknik direktörlük görevine getirilen Karaman ile Çaykur Rizespor geçen sezon Süper Lig'e veda etmişti. Bu sezon TFF 1'inci Lig'e ilk 4 maçta 4 galibiyet alarak başlayan yeşil mavililer oynadığı son 3 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlik almıştı.

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