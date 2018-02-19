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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Tecrübe uyardı... 'Galatasaray büyük sıkıntılar yaşayacak!'
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Futbol
19.02.2018 - 09:41, Son Güncelleme:

Tecrübe uyardı... 'Galatasaray büyük sıkıntılar yaşayacak!'

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TRT Spor yorumcusu Mustafa Denizli, 2-1 biten Kasımpaşa-Galatasaray maçını değerlendirdi.

Mustafa Denizli, şunları söyledi...

- Başakşehir kazanması ile Trabzonspor'un bütün umutlarını bitirdi ve lider oldu. Galatasaray iseyine Kasımpaşa karşısında kazanarak liderliği perçinlemek istedi ama hesapta olmayan bir yenilgi ile 3 puanı kaybetti.

- Kasımpaşa enteresan bir takım, ummadık puanlar alabilecek bir takım. Bugün oyunun hakimiyeti Kasımpaşa'nın elinde olduğu maçta Galatasaray daha farklı da kaybedebilirdi. Kasımpaşa ligde kalabilme yolunda çok değerli 3 puan aldı.

TERİM'İN EN KRİTİK HATASI
- Fatih Terim'in ilk yarıda orta sahanın en iyisi Donk'u savunmaya alarak, Eren'i sahaya sürmesi büyük bir hataydı. Eren ve Gomis ileride bir farklılık gösteremedi. 2'inci yarıda yapılan değişikler sonuçsuz kalınca mağlubiyet kaçınılmaz oldu.

Tecrübe uyardı... Galatasaray büyük sıkıntılar yaşayacak

- Gomis'in o talihsiz baygınlığı yaşaması, onu psikolojikman derinden etkiledi, Donk'un savunmaya gelmesiyle Galatasaray'ın orta sahası sadece Selçuk ve Tolga'da kalırken, buna Feghouli'nin etkisiz oyunu da eklenince orta sahayı Kasımpaşa takımı eline geçirdi. Galatasaray hesapta olmayan Sivas ve Kasımpaşa maçlarında 6 puan kaybetti.

BU MAÇLAR DEPLASMAN SAYILMAMALI
- 3 Büyükler için Başakşehir ve Kasımpaşa deplasmanları, deplasman sayılmamalı. Galatasaray dışarıda 6 maçın 5 tanesini kaybetti. Normalde Galatasaray bu puanları kaybetmeseydi şu an rakiplerine 5-6 puan fark atmıştı. Sivas ve Kasımpaşa maçları Galatasaray için ekstra bir kayıp oldu.

- Galatasaray'da kanat oyuncuları, Eren ve Gomis'i kullanabilmek adına yeterli değiller. Galatasaray büyük sıkıntılar yaşayabilir bu bölgeden. Galatasaray'da belki Eren'in yerine Sinan'ı almak belki daha iyi olabilirdi. Verilen penaltı bence haksız oldu. (Ajansspor)

 

Fatih Terim Kasımpaşa mağlubiyetini yorumladı

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