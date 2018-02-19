Tecrübe uyardı... 'Galatasaray büyük sıkıntılar yaşayacak!'
TRT Spor yorumcusu Mustafa Denizli, 2-1 biten Kasımpaşa-Galatasaray maçını değerlendirdi.
Mustafa Denizli, şunları söyledi...
- Başakşehir kazanması ile Trabzonspor'un bütün umutlarını bitirdi ve lider oldu. Galatasaray iseyine Kasımpaşa karşısında kazanarak liderliği perçinlemek istedi ama hesapta olmayan bir yenilgi ile 3 puanı kaybetti.
- Kasımpaşa enteresan bir takım, ummadık puanlar alabilecek bir takım. Bugün oyunun hakimiyeti Kasımpaşa'nın elinde olduğu maçta Galatasaray daha farklı da kaybedebilirdi. Kasımpaşa ligde kalabilme yolunda çok değerli 3 puan aldı.
TERİM'İN EN KRİTİK HATASI
- Fatih Terim'in ilk yarıda orta sahanın en iyisi Donk'u savunmaya alarak, Eren'i sahaya sürmesi büyük bir hataydı. Eren ve Gomis ileride bir farklılık gösteremedi. 2'inci yarıda yapılan değişikler sonuçsuz kalınca mağlubiyet kaçınılmaz oldu.
- Gomis'in o talihsiz baygınlığı yaşaması, onu psikolojikman derinden etkiledi, Donk'un savunmaya gelmesiyle Galatasaray'ın orta sahası sadece Selçuk ve Tolga'da kalırken, buna Feghouli'nin etkisiz oyunu da eklenince orta sahayı Kasımpaşa takımı eline geçirdi. Galatasaray hesapta olmayan Sivas ve Kasımpaşa maçlarında 6 puan kaybetti.
BU MAÇLAR DEPLASMAN SAYILMAMALI
- 3 Büyükler için Başakşehir ve Kasımpaşa deplasmanları, deplasman sayılmamalı. Galatasaray dışarıda 6 maçın 5 tanesini kaybetti. Normalde Galatasaray bu puanları kaybetmeseydi şu an rakiplerine 5-6 puan fark atmıştı. Sivas ve Kasımpaşa maçları Galatasaray için ekstra bir kayıp oldu.
- Galatasaray'da kanat oyuncuları, Eren ve Gomis'i kullanabilmek adına yeterli değiller. Galatasaray büyük sıkıntılar yaşayabilir bu bölgeden. Galatasaray'da belki Eren'in yerine Sinan'ı almak belki daha iyi olabilirdi. Verilen penaltı bence haksız oldu. (Ajansspor)
Fatih Terim Kasımpaşa mağlubiyetini yorumladı
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