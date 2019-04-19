TBSL'de 27. hafta! Derbi ertelendi...
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 27. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu ligde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
15.15 Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka (Şahinbey)
17.30 Türk Telekom-Afyon Belediyespor (Ankara)
20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Gazanfer Bilge)
21 Nisan Pazar:
15.15 Banvit-Beşiktaş Sompo Japan (Banvit Kara Ali Acar)
17.30 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Darüşşafaka Tekfen (Sakarya)
Öte yandan, ligde bu hafta oynanması gereken "Fenerbahçe Beko-Galatasaray Doğa Sigorta" ve "Anadolu Efes-TOFAŞ" müsabakaları, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final maçları nedeniyle ertelendi.
Diğer yandan Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde heyecan, play-off çeyrek final maçlarıyla sürüyor.
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